Meteo, allerta gialla per maltempo il 23 luglio 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 23 luglio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo in diverse regioni d'Italia.

Maltempo in Italia: le regioni a rischio allerta gialla per piogge il 23 luglio 2026

Piogge e temporali su gran parte d'Italia nella giornata di giovedì 23 luglio 2026. Dopo settimane segnate dall'anticiclone nord-africano e dalla terza intensa ondata di calore che ha fatto registrare temperature molto elevate da Nord a Sud con picchi fino ai 45°C, il maltempo torna protagonista nel nostro Paese. Negli ultimi giorni il transito della perturbazione n.4 di luglio 2026 si è fatta sentire sulle regioni settentrionali con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con grandinate e fortissime raffiche di vento che hanno fatto registrare danni e criticità.

Poco dopo è stata la volta della perturbazione n.5 di luglio 2026 i cui effetti hanno interessato non solo il Nord Italia, ma anche il resto del Paese. Tra le zone più colpite le regioni centrali, ma da domani - giovedì 23 luglio 2026 - il maltempo si allungherà fino alle regioni meridionali ancora nella morsa della terza ondata di calore. Nelle prossime ore, infatti, il maltempo interesserà principalmente il Sud Italia con un nuovo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per piogge e temporali. A seguire le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali emessa dal Dipartimento di Protezione Civile per giovedì 23 luglio 2026: