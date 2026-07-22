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Meteo, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute per il 23 luglio 2026: le città in allerta caldo

Il caldo continua a farsi sentire in diverse città d'Italia coinvolte nel bollettino di allerta meteo caldo per il 23 luglio 2026.
Clima22 Luglio 2026 - ore 17:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La terza ondata di calore della stagione 2026 sta oramai per lasciare l'Italia anche se in diverse città italiane scatta ancora l'allerta meteo per temperature molto elevate. Scopriamo la lista delle città a rischio inserite nel bollettino sulle ondate di calore diramato per giovedì 23 luglio 2026 in Italia.

Meteo, allerta temperature molto elevate il 23 luglio 2026 in Italia: 2 città da bollino rosso

Scatta l'allerta meteo caldo il 23 luglio 2026 in diverse città d'Italia. Nonostante il transito di alcuni sistemi perturbati che hanno riportato piogge e temporali in gran parte del Paese, il caldo intenso e le temperature roventi si fanno ancora sentire nelle regioni del Sud, in particolare sulla Sicilia e Sardegna. Gli effetti delle perturbazioni, infatti, non hanno minimamente interessato le Isole maggiori dove continua a farsi sentire la terza ondata di calore con temperature elevate tali da richiedere il bollino rosso in diverse città.

Il Ministero della Salute ha comunicato per giovedì 23 luglio 2026 un nuovo bollettino sulle ondate di calore con diverse città d'Italia contrassegnate dal bollino rosso che, ricordiamo, indica il massimo livello di allerta meteo caldo. La presenza di bollino rosso segnala condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Nella giornata di giovedì 23 luglio 2026 sono solo 2 le città italiane da bollino rosso:

  • Cagliari
  • Palermo

Le città da bollino giallo il 23 luglio 2026 in Italia

Non solo, sempre per giovedì 23 luglio 2026, il Ministero della Salute ha comunicato anche una lista di città italiane contrassegnate dal bollino giallo corrispondente al livello minimo di allerta meteo caldo. Con il bollino giallo, infatti, si segnala uno stato di pre-allerta e il presentarsi di una situazione meteo con condizioni meteorologiche tali da precedere e/o favorire l'arrivo di un'ondata di calore.

A seguire la lista delle città italiane da bollino giallo il 23 luglio 2026:

  • Catania
  • Genova
  • Messina
  • Perugia
  • Reggio Calabria
  • Roma

Cosa fare durante le ondate di calore?

Prosegue l'estate 2026 e continuano i bollettini sulle ondate di calore diramati dal Ministero della Salute nelle giornate in cui sono previste temperature molto elevate e al di sopra dei valori medi. Durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita tutti i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e di non praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute esorta anche a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. In caso di ondate di calore, a prestare la massima attenzione sono i soggetti a rischio come cardiopatici, anziani e bambini.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Luglio ore 19:01

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