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Allerta meteo per caldo il 24 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio ondate di calore

Caldo intenso in sole 5 città d'Italia nella giornata di venerdì 24 luglio 2026. La terza ondata di calore sta per terminare.
Clima23 Luglio 2026 - ore 17:34 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Gli effetti della terza ondata di calore della stagione 2026 continuano a farsi sentire in alcune regioni d'Italia interessate dall'allerta meteo per temperature molto elevate. Ecco la lista delle città a rischio secondo il bollettino sulle ondate di calore emesso per venerdì 24 luglio 2026 in Italia.

Allerta per temperature molto elevate il 24 luglio 2026 in Italia: le città da bollino rosso

Ancora caldo intenso e temperature bollenti in Italia nella giornata di venerdì 24 luglio 2026. Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sulle ondate di calore per venerdì 24 luglio 2026 con la lista della città italiane da bollino rosso. In presenza di bollino rosso si indica il massimo livello di allerta meteo caldo che potrebbe generale condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. 

Nella giornata di venerdì 24 luglio 2026 una sola è la città a rischio allerta meteo caldo da bollino rosso. Si tratta di Cagliari, in Sardegna.

Meteo, allerta per ondate di calore il 24 luglio in Italia: le città da bollino giallo

Sono ancora numerose, invece, le città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo che, nella giornata di venerdì 24 luglio 2026, sono 4 secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Attenzione quando scatta il bollino giallo si indica uno stato di pre-allerta che potrebbe degenerare in una situazione meteo con condizioni meteorologiche tali da precedere e/o favorire l'arrivo di un'ondata di calore.

A seguire la lista delle città italiane da bollino giallo il 24 luglio 2026:

  • Catania
  • Messina
  • Palermo
  • Reggio Calabria

Come comportarsi in caso di ondate di calore?

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato anche di evitare l'esposizione diretta alla luce del sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine importante bere tanta acqua per idratarsi e far arieggiare le stanze della casa.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Luglio ore 21:42

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