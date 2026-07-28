Meteo, allerta caldo il 29 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio per il Ministero della Salute

Al via la quarta ondata di calore dell'estate 2026 in Italia con un nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di mercoledì 29 luglio 2026. Scopriamo la lista delle città a rischio secondo il bollettino sulle ondate di calore emessa dal Ministero della Salute.

Caldo in Italia: scatta il bollino rosso il 29 luglio 2026

Il caldo torna protagonista in Italia con la quarta ondata di calore della stagione 2026. Siamo solo all'inizio della rimonta dell'anticiclone nord-africano accompagnato da una massa d'aria calda anomala che farà registrare nei prossimi giorni caldo diffuso, afa e temperature elevate. Nella giornata di mercoledì 29 luglio 2026 scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo in una sola città.

Ricordiamo che in presenza di bollino rosso, il Ministero della Salute segnala il livello massimo di allerta meteo caldo con il rischio di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco la città da bollino rosso il giorno 29 luglio 2026 in Italia:

Campobasso

Caldo in arrivo in Italia: dove scatta il bollino arancione il 29 luglio 2026

Il Ministero della Salute ha diramato per mercoledì 29 luglio 2026 anche un bollettino di allerta meteo caldo con diverse città contrassegnate dal bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Attenzione: il bollino arancione indica uno stato di allerta meteo caldo di livello intermedio che potrebbe peggiorare e richiede pertanto un controllo costante per il rischio di temperature eccezionali. Nella giornata del 29 luglio 2026 sono 10 le città italiane da bollino arancione:

Bolzano

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Latina

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Viterbo

Caldo record il 29 luglio 2026: tutte le città da bollino giallo

Infine da non sottovalutare è anche il bollettino delle città da bollino giallo emesso dal Ministero della Salute per la giornata di mercoledì 29 luglio 2026. Il bollino giallo indica una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di ondate di calore. Si tratta di una fase molto delicata che richiede un controllo costante considerando che siamo solo all'inizio della quarta ondata di calore. Dati alla mano, infatti, nei prossimi giorni l'ondata di calore raggiungerà il suo picco con temperature superiori ai 40°C.

In presenza di bollino giallo d'allerta meteo caldo bisogna ugualmente prestare attenzione e rispettare i consigli diramati dal Ministero della Salute in caso di ondate di calore. Ecco le 17 città italiane da bollino giallo il giorno 29 luglio 2026 in Italia: