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Meteo, arriva il caldo africano in Italia: temperature in forte aumento con picchi fino a 41 gradi. Le previsioni

Una nuova intensa ondata di calore è arrivata sull'Italia con temperature roventi e il fenomeno delle notti tropicali.
Clima29 Luglio 2026 - ore 16:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'Italia si ritrova nuovamente a fare i conti con una intensa e prolungata ondata di calore. Si tratta della quarta ondata di calore della stagione 2026 destinata a perdurare almeno fino al 7-8 agosto con temperature elevate e caldo intenso anche la notte.

Meteo, caldo record in Italia con la quarta ondata di calore

Con la fine di luglio 2026 arriva anche la quarta ondata di calore della stagione. Da oggi, mercoledì 29 luglio, è al via una intensa e prolungata ondata di caldo destinata a durare almeno fino alla prima settimana di agosto con temperature eccezionali e valori che sfioreranno i 41°C anche all'ombra.

Caldo non solo in Italia, ma anche su tutta Europa per il dominio incontrastato dell'anticiclone nord-africano. Il picco dell'ondata di calore è previsto per i prossimi giorni, in particolare da venerdì 31 luglio 2026 quando sono previsti valori intorno ai 35°C e picchi record oltre i 40°C.

Farà tanto caldo anche in montagna con lo zero termico che salirà fino a 4600-4800 metri. Non solo, è previsto un aumento del tasso di umidità con le temperature minime che non scenderanno mai al di sotto dei 25-26°C con il ritorno delle notti tropicali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 29 luglio 2026: clima variabile in Sicilia dove non si esclude il rischio di deboli e isolati temporali. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese anche se nelle ore pomeridiane potrebbero registrarsi locali temporali, tra pomeriggio e sera, sulle zone alpine della Lombardia e in Trentino Alto Adige. Dal punto di vista termico, temperature massime in crescita ovunque con valori compresi tra i 29-36°C.

Giovedì 30 luglio 2026 una giornata all'insegna del caldo e del sole da Nord a Sud con temperature minime e massime in aumento. Si registrano quasi ovunque valori compresi tra i 30-37°C con picchi fino ai 38°C nelle aree di pianura e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna.

Meteo, che tempo farà in vista del primo weekend di agosto 2026?

La tendenza meteo in vista del primo weekend di agosto 2026 è nel segno della quarta ondata di calore dell'estate. Nella giornata di venerdì 31 luglio caldo diffuso ovunque con temperature eccezionali lungo tutto lo stivale. Attenzione: nuvole sparse sulle Alpi e zone interne della Calabria, mentre non si escludono in serata nelle aree alpine e settori più settentrionali temporali di calore. In crescita le temperature sia minime che massime.

Sabato 1 agosto 2026 ancora un'altra giornata di sole con temperature elevate in tutta Italia con valori che sfioreranno i 40°C. Sulle Alpi, in particolare nei settori compresi tra la Lombardia ed il Nordest saranno probabili alcuni temporali di calore. Nel resto del Paese tempo soleggiato ed estremamente caldo. Stando alle proiezioni anche domenica 2 agosto 2026 si preannuncia calda con bel tempo soleggiato e temperature roventi complice la nuova intensa ondata di calore.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Luglio ore 16:42

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