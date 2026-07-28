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Meteo Italia: nuova ondata di caldo africano in arrivo, temperature fino a 7°C sopra la media. Le previsioni

Caldo intenso e temperature elevate da Nord a Sud per la rimonta dell'anticiclone nord-africano e l'avvio della quarta ondata di calore.
Clima28 Luglio 2026 - ore 17:52 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La quarta ondata di calore dell'estate 2026 sta per colpire l'Italia e gran parte dell'Europa con una nuova fase di caldo intenso e temperature record e valori superiori alla norma anche la notte. Da mercoledì 29 luglio previsti picchi oltre i 40°C con tassi di umidità in crescita e stress termico con le notti tropicali.

Meteo, caldo in arrivo in Italia con la quarta ondata di calore

E' ufficiale: con la rimonta e l'espansione dell'anticiclone nord-africano sull'Italia e l'Europa al via la quarta intensa ondata di calore della stagione 2026. Da mercoledì 29 luglio 2026 torna il grande caldo africano con un'ondata di calore che si preannuncia eccezionale per intensità e durata. L'anticiclone nord-africano, accompagnato da una massa d'aria calda anomala, farà impennare le temperature di almeno 7-8°C con picchi oltre i 40°C e nuovi record. Stando alle attuali proiezioni la quarta ondata di calore dovrebbe durare almeno fino al 7-8 agosto con afa, caldo intenso e stress termico anche la notte con la colonnina di mercurio che non scenderà mai al di sotto dei 25°C. Farà caldo anche in montagna con lo zero termico che sulle Alpi è previsto oltre i 4500 metri di quota e fino a sfiorare i 5000 m. Uno scenario climatico che, complice il grande caldo, aggraverà anche il problema della siccità in diverse regioni d'Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 28 luglio 2026: clima instabile e variabile sull'estremo Sud con il rischio di isolati temporali e rovesci nelle aree interne/montuose e tirreniche della Sicilia, più occasionalmente anche lungo l’Appennino calabro-lucano. In serata miglioramento generale. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Dal punto di vista termico, calano le temperature massime su Puglia, Calabria e Sicilia, mentre in crescita al Nord dove non si escludono picchi fino ai 36°C.

Mercoledì 29 luglio 2026 ancora clima instabile in Sicilia con il rischio di deboli ed isolati temporali, mentre nel resto del Paese bel tempo soleggiato e caldo. In crescita le temperature minime sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre le massime sfiorano quasi ovunque i 30°C.

Meteo, l'alta pressione torna protagonista in Italia: caldo record a lungo

Secondo le attuali proiezioni meteo, l'alta pressione di matrice africana sarà l'indiscussa protagonista della fine di luglio, ma anche della prima settimana di agosto 2026. L'anticiclone nord-africano sarà accompagnato da una massa d'aria calda anomala responsabile della quarta ondata di calore della stagione per l’Italia con anomalie termiche di anche +6-8°C. In arrivo una fase di caldo estremo con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali e temperature che sfioreranno i 40°C. La possibilità di isolati temporali di calore pomeridiani sembra essere concentrata solo lungo il settore alpino e piuttosto scarsa sui rilievi del Centro-Sud con una quasi totale assenza di precipitazioni che andrà a peggiorare gli effetti della siccità e la presenza di condizioni favorevoli per gli incendi.

Giovedì 30 luglio si preannuncia una giornata calda e soleggiata con sole da Nord a Sud e il rischio di isolati temprali solo su Sardegna e zone interne della Sicilia. Il caldo sarà già africano con temperature massime comprese tra i 32-33°C e picchi ben oltre i 38°C. La fine di luglio è all'insegna del grande caldo così come l'inizio del mese di agosto con il picco della quarta ondata di calore della stagione.

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Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio ore 18:23

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