Meteo, nuova ondata di caldo: quanto durerà e quando arriverà il picco delle temperature

Meteo, quarta ondata di caldo sull’Italia: quando arriva il picco e quanto durerà

Una nuova fase di caldo intenso sta interessando l’Italia. L’Anticiclone Africano ha ormai conquistato gran parte della Penisola e porterà giornate prevalentemente soleggiate, temperature elevate e notti particolarmente afose. Il momento più critico è previsto nel primo weekend di agosto, quando in alcune zone si potranno raggiungere o superare i 40 gradi.

La quarta ondata di calore della stagione potrebbe accompagnarci per diversi giorni. Secondo le attuali proiezioni, una prima attenuazione potrebbe verificarsi al Centro-Nord tra l’8 e il 9 agosto, anche se non è ancora possibile indicare con certezza quando il caldo terminerà definitivamente.

Meteo, quando arriverà il picco della nuova ondata di caldo

Il picco delle temperature è atteso tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Le temperature massime supereranno diffusamente i 34 gradi, mentre nelle zone interne e pianeggianti saranno possibili valori vicini o superiori ai 40 gradi.

Le aree maggiormente coinvolte dovrebbero essere la bassa Val Padana, le zone interne del Centro Italia e la Sardegna. Il caldo sarà intenso anche nelle regioni tirreniche, nelle Isole Maggiori e nelle grandi pianure del Nord.

A rendere la situazione più difficile contribuirà l’elevato tasso di umidità. La sensazione di caldo percepito potrà quindi risultare superiore rispetto alle temperature realmente registrate.

Notti tropicali in gran parte dell’Italia

L’ondata di calore non si farà sentire soltanto durante il giorno. Le temperature minime faranno sempre più fatica a scendere sotto i 23-25 gradi, soprattutto nelle città, lungo le coste e nelle aree pianeggianti.

In alcune località le minime notturne potrebbero rimanere comprese tra 26 e 28 gradi. Si parla in questi casi di notti tropicali, caratterizzate da temperature elevate anche dopo il tramonto e da un conseguente aumento del disagio fisico. La scarsa ventilazione e il progressivo accumulo di umidità renderanno il caldo più afoso, in particolare nelle aree urbane.

Zero termico fino a 5.000 metri

Temperature eccezionalmente elevate sono previste anche in montagna. Lo zero termico, cioè l’altitudine al di sopra della quale la temperatura scende sotto gli zero gradi, potrebbe posizionarsi tra i 4.500 e i 5.000 metri.

Si tratta di valori insolitamente alti, che confermano la presenza di una massa d’aria estremamente calda sopra il Mediterraneo. In alcune aree le temperature potrebbero superare di circa 8 gradi le medie stagionali. Il caldo anomalo in quota potrebbe inoltre favorire lo scioglimento dei ghiacciai e aggravare gli effetti della siccità.

Previsioni meteo per giovedì 30 luglio

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da sole prevalente in quasi tutta Italia. Durante il pomeriggio è previsto un temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, sull’Appennino centrale e nelle zone interne delle Isole Maggiori.

Brevi e isolati temporali potranno svilupparsi soprattutto sui rilievi della Sicilia. Sul resto del Paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato. Le temperature massime saranno in leggero aumento e generalmente comprese tra 31 e 38 gradi. I venti saranno deboli, con brezze lungo le coste, mentre i mari risulteranno calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì 31 luglio

Venerdì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità sui rilievi settentrionali, con temporali sulle Alpi e possibili sconfinamenti verso le vicine pianure del Piemonte.

Nel resto d’Italia continueranno a prevalere il sole e il caldo. Le temperature aumenteranno ulteriormente, con massime comprese tra 32 e 39 gradi e possibili picchi fino a 40 gradi. La ventilazione resterà generalmente debole e i mari saranno poco mossi.

Meteo sabato 1 agosto: caldo intenso e possibili temporali sulle Alpi

Sabato 1 agosto inizierà con condizioni soleggiate quasi ovunque. Nel corso delle ore più calde si formeranno alcune nuvole attorno ai rilievi, più consistenti sulle Alpi orientali.

In queste zone non si escludono brevi e isolati rovesci o temporali di calore. Qualche velatura potrà attraversare anche la Val Padana, senza però portare un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Le temperature resteranno molto elevate, con valori diffusamente superiori ai 32-33 gradi e picchi vicini ai 40 gradi.

Meteo domenica 2 agosto: ancora afa e temperature estreme

Anche domenica 2 agosto sarà dominata dall’Anticiclone Africano. Il sole prevarrà su gran parte dell’Italia, ma aumenterà leggermente la possibilità di temporali pomeridiani sulle Alpi centrali.

Fenomeni più isolati potranno formarsi anche lungo l’Appennino, soprattutto tra Lazio e Abruzzo, e sui rilievi della Sicilia. Il caldo rimarrà intenso e afoso. Le temperature minime difficilmente scenderanno sotto i 22-23 gradi, mentre le massime potranno avvicinarsi ai 40 gradi nella bassa Val Padana, nelle zone interne del Centro e in Sardegna.

Quanto durerà la quarta ondata di caldo

L’alta pressione africana dovrebbe insistere sull’Italia almeno per gran parte della prima settimana di agosto. Al momento non ci sono elementi sufficienti per stabilire con precisione quando terminerà questa lunga fase di caldo.

Una possibile attenuazione viene indicata tra l’8 e il 9 agosto, soprattutto al Centro-Nord, dove l’indebolimento dell’anticiclone potrebbe favorire l’arrivo di correnti relativamente più fresche. Si tratta però di una tendenza che dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti. Al Sud e sulle Isole Maggiori il caldo potrebbe durare più a lungo.