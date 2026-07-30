Meteo, arriva l’ondata di caldo più lunga dell’estate: fino a 40 gradi e afa almeno fino al 10 agosto. Le previsioni

La quarta ondata di calore dell'estate 2026 è arrivata in Italia. Al via giornate calde con afa e temperature anche oltre i 40°C. Caldo diffuso anche la sera con temperature minime anomale e il ritorno di notti tropicali.

Meteo, caldo record in Italia con la quarta ondata di calore del 2026

Il dominio dell'anticiclone africano è iniziato lungo tutto il Mediterraneo interessando anche l'Italia dove insisterà per tantissimi giorni, previsioni alla mano, almeno fino alla prossima settimana. Al via una lunga ed intensa ondata di calore con caldo, afa, temperature eccezionali e pochi temporali. La quarta ondata di calore del 2026 sarà intensa e lunga e raggiungerà il picco nel fine settimane quando le temperature supereranno quasi ovunque i 34°C con picchi anche oltre i 40°C.

Non solo, notti tropicali in tutta Italia, ma farà caldo anche in montagna dove lo zero termico è previsto tra i 4500 e 5000 metri. Ad accentuare la sensazione di afa e caldo ci saranno elevati tassi di umidità in gran parte del Paese. Secondo le ultime proiezioni la quarta ondata di calore dovrebbe attenuarsi sulle regioni del Centro-Nord intorno all'8-9 Agosto.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 30 luglio 2026: bel tempo diffuso da Nord a Sud. Dal pomeriggio nuvole in aumento su Alpi, Appennino centrale e zone interne delle Isole Maggiori dove non si esclude il rischio di isolati e brevi temporali. In aumento le temperature massime su gran parte del Paese con valori compresi tra i 31-38°.

Venerdì 31 luglio cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dal pomeriggio nuvole in aumento sui rilievi del Nord con la formazione di isolati temporali sulle Alpi e sulle pianure del Piemonte. Bel tempo soleggiato nel resto d'Italia. Ancora in crescita le temperature con valori compresi tra i 32-39°C e picchi fino ai 40°C.

Meteo, che tempo farà nel weekend del 1-2 agosto 2026?

Il mese di agosto 2026 prende il via nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Caldo molto intenso per via dell'anticiclone africano che continuerà a dominare tutta l’area mediterranea con una massa d'aria calda che determinerà anomalie termiche di anche +8°C nelle temperature.

Una cosa è certa: la quarta ondata di calore è tra le più intense mai registrate con temperature eccezionali ben oltre la norma anche la notte quando i valori non scenderanno mai al di sotto dei 23-25°C. Il caldo si farà sempre più afoso complice il progressivo accumulo dell’umidità che si farà sentire anche in montagna dove lo zero termico si posizionerà tra i 4400 e i 4900 metri.

Nella giornata di sabato 1 agosto 2026 sole diffuso da Nord a Sud. Non si escludono nelle ore più calde del giorno delle nuvole passeggere con il rischio di isolati rovesci e temporali nel settore alpino orientale.

Domenica 2 agosto 2026 ancora tanto caldo con sole e temperature bollenti, ma non si escludono locali temporali di calore nelle Alpi centrali e in forma più sporadica anche in Appennino, specie tra Lazio e Abruzzo, e sui monti della Sicilia. Le temperature massime supereranno i 35°C con picchi anche oltre i 40°C, mentre le minime saranno difficilmente al di sotto dei 22-23°C.