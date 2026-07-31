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Meteo, allerta caldo l'1 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore

Caldo ed afa in intensificazione in Italia: cresce il numero di città da bollino arancione e rosso. I livelli di rischio di allerta caldo.
Clima31 Luglio 2026 - ore 20:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima31 Luglio 2026 - ore 20:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il caldo si fa sempre più intenso in Italia per la quarta ondata di calore della stagione 2026 pronta a raggiungere il suo picco. Le temperature sfiorano nuovi record, mentre gli elevati tassi di umidità aggravano le già persistenti condizioni climatiche. Scopriamo tutte le città a rischio allerta meteo caldo il giorno 1 agosto 2026.

Meteo, allerta temperature molto elevate e caldo record: le città da bollino rosso l'1 agosto 2026

L'Italia è nella morsa del caldo africano e cresce il numero della città contrassegnata dal bollino rosso di allerta meteo caldo. Il mese di agosto inizia con l'inizio del picco della quarta ondata di calore del 2026 destinata a perdurare ancora almeno fino alla prossima settimana. Il caldo e l'alfa si fanno sempre più intensi con temperature da record e picchi che superano anche i 40°C a conferma che si tratta di una delle ondate di calore più intense e prolungate mai registrate. Il Ministero della Salute ha diramato per sabato 1 agosto 2026 un bollettino sulle ondate di calore con 19 città da bollino rosso che, ricordiamo, indica il livello massimo di allerta meteo caldo.

Quando scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo, il Ministero della Salute segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Scopriamo le 19 città da bollino rosso l'1 agosto 2026 in Italia: 

  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Allerta per temperature elevate il 1 agosto 2026: le città da bollino arancione

Non mancano le città da bollino arancione con cui il Ministero della Salute segnala una livello intermedio di allerta meteo caldo per la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. 

Con l'intensificarsi del caldo e dell'afa diverse città italiane sono passate dal livello intermedio a quello più elevato di allerta meteo caldo. La conferma arriva dal numero di città contrassegnate dal bollino arancione nella giornata di sabato 1 agosto 2026 in netto calo.

Ecco le 6 città italiane da bollino arancione l'1 agosto 2026:

  • Ancona
  • Bari
  • Catania
  • Genova
  • Palermo
  • Trieste

Allerta caldo, la lista delle città da bollino giallo per il 1 agosto 2026

Calano ancora le città da bollino giallo nella giornata di sabato 1 agosto 2026. Si tratta di un segnale che conferma la potenza e l'intensità della quarta ondata di calore della stagione 2026. Caldo ed afa in intensificazione in Italia con temperature che, nei prossimi giorni, sfioreranno i 40°C con picchi intorno ai 42°C almeno fino al 7-8 di agosto 2026.

Nella giornata di sabato 1 agosto 2026 il bollino giallo di allerta meteo caldo che indica la presenza di una  condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di ondate di calore scatta solo nelle città di:

  • Messina
  • Reggio Calabria

Cosa fare durante le ondate di calore?

Non mancano le allerte meteo per ondate di calore diramate dal Ministero della Salute quando sono previste temperature anomale e al di sopra dei valori medi previsti. Durante una ondata di calore, il Ministero della Salute consiglia di: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e di non praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute invita a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. A prestare massima attenzione durante le ondate di calore sono alcune categorie di soggetti a rischio, tra cui i cardiopatici, gli anziani e i bambini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Luglio ore 22:13

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