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Meteo, allerta per caldo estremo il 2 agosto 2026 in Italia: 23 città da bollino rosso. La lista completa

La quarta ondata di calore del 2026 entra nel picco con 23 città da bollino rosso per allerta meteo caldo.
Clima1 Agosto 2026 - ore 18:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima1 Agosto 2026 - ore 18:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Ministero della Salute ha condiviso un nuovo bollettino meteo sulle ondate di calore per domenica 2 agosto 2026 in Italia. Il caldo si fa sempre più intenso, le temperature sfiorano i 40°C e gli elevati tassi di umidità rendono la sensazione di calura sempre più critica. Scopriamo la lista completa di tutte le città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Meteo, allerta caldo record in Italia: 23 città da bollino rosso il 2 agosto 2026

La quarta ondata di calore della stagione 2026 entra nel picco nella giornata di domenica 2 agosto con quasi tutte le città d'Italia in bollino rosso. Scatta il livello massimo di allerta meteo caldo da Nord a Sud con 23 città contrassegnate dal bollino rosso che indica condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Si delinea una domenica bollente lungo tutto lo stivale con caldo e temperature record di giorno e di notte. L'afa si fa sempre più asfissiante complice la presenza di elevati tassi di umidità che rendono la sensazione di caldo sempre più critica.

Ecco la lista delle 23 città italiane da bollino rosso il 2 agosto 2026 in Italia:

  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Caldo intenso in Italia: le città da bollino arancione il 2 agosto 2026

Sono solo 3 le città da bollino arancione nella giornata di domenica 2 agosto 2026 per il Ministero della Salute. Il livello intermedio di allerta meteo caldo che, indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, scatta in sole tre città italiane visto che le altre sono passate al livello massimo di allerta meteo caldo corrispondente al bollino rosso.

Scopriamo le 3 città italiane da bollino arancione nella giornata di domenica 2 agosto 2026:

  • Ancona
  • Bari
  • Messina

Allerta meteo caldo in Italia il 2 agosto 2026: città da bollino giallo

Con l'intensificarsi del caldo e dell'afa in Italia calano il numero delle città contrassegnate dal bollino giallo. Nella giornata di domenica 2 agosto 2026 sono solo 2 le città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo che segnala la presenza di una  condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di ondate di calore. Ecco le 2 città da bollino giallo il giorno 2 agosto 2026:

  • Messina
  • Reggio Calabria

Come comportarsi in caso di ondate di calore?

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine, secondo le guide del Ministero, durante le ondate di calore bisogna è importante prevenire la sete bevendo in modo costante arrivano a bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, prediligendo bevande non zuccherate e mangiare frutta fresca.

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Mediaset

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