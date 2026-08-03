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Meteo, allerta caldo il 4 agosto 2026 in Italia: 25 città da bollino rosso. La lista completa del Ministero della Salute

Nuova allerta caldo per martedì agosto con 25 città da bollino rosso.
Clima3 Agosto 2026 - ore 18:18 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Prosegue la quarta ondata di calore della stagione 2026 con molte città d'Italia da bollino rosso. Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino meteo sulle ondate di calore per martedì 4 agosto 2026 con 25 città su 27 da bollino rosso.

Allerta per caldo estremo il 4 agosto 2026: le città da bollino rosso

Siamo nel pieno della quarta ondata di calore della stagione 2026 con 25 città contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo. Il Ministero della Salute ha comunicato per la giornata di domani, martedì 4 agosto 2026, un bollettino di allerta meteo caldo di livello massimo che segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Caldo estremo ed afa su tutto il Paese con temperature da record sia di giorno che la notte complici anche elevati tassi di umidità che rendono la sensazione di caldo sempre più critica. Ecco la lista delle 25 città da bollino rosso il 4 agosto 2026:

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Caldo torrido in Italia: 2 città da bollino arancione il 4 agosto 2026

Con il picco della quarta ondata di calore della stagione 2026 diminuiscono le città da bollino arancione. Sono solo 2 le città italiane da bollino arancione che indica un livello intermedio di allerta caldo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Ecco le 2 città italiane da bollino arancione nella giornata di martedì 4 agosto 2026:

  • Messina
  • Reggio Calabria

Cosa fare durante le ondate di calore?

L'estate 2026 entra nel vivo e proseguono le allerte meteo per ondate di calore diramate dal Ministero della Salute quando è previsto caldo torrido e temperature anomale al di sopra dei valori medi previsti. Durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute invita a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. A prestare massima attenzione durante le ondate di calore sono le categorie di soggetti a rischio come cardiopatici, anziani e bambini.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto ore 21:33

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