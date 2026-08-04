Meteo Italia con anticiclone africano ma da venerdì 7 agosto tornano anche forti temporali. Le previsioni

A distanza di una settimana dall'arrivo della quarta ondata di calore della stagione 2026 sull'Italia, prosegue una condizione climatica di caldo intenso, afa e temporali di calore lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, caldo torrido e temporali di calore in Italia

Quando finirà la quarta ondata di calore del 2026? Al momento non c'è ancora una data, anzi proiezioni alla mano il caldo potrebbe portarsi almeno fino al giorno di Ferragosto non solo sull'Italia, ma anche in Europa.

Il caldo estremo sarà accompagnato anche da temporali di calore su diversi regioni, in particolare quelle del Nord dove torna il maltempo. Con l'arrivo delle piogge, le temperature massime passeranno dai 34-39°C ai 30-35°C. In vista del weekend il caldo intenso si farà sentire particolarmente sulle regioni del Centro-Sud, ma anche in montagna dove lo zero termico passa dai 4500-4800 a 3800-4200 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 4 agosto 2026: bel tempo soleggiato in gran parte del Paese con qualche annuvolamento solo sull'estremo Nord-Ovest e Sardegna. Nel pomeriggio il clima si farà più instabile con il rischio di temporali di calore sulle Alpi occidentali e lungo l’Appennino centro-meridionale con una possibile estensione verso la vicina pianura piemontese. Non si escludono isolati temporali nelle Alpi centro-orientali, sull’Appennino settentrionale e nell’interno della Sicilia. Dal punto di vista termico temperature sempre da record con valori compresi tra i 33-37°C e picchi fino ai 40°C.

Mercoledì 5 agosto 2026 nuvole in aumento sulle zone di montagna e all'interno del Centro-Sud con temporali di calore isolati sulle Alpi, specie i settori occidentale e orientale, lungo l’Appennino, in prevalenza nel settore centro-meridionale, e nei rilievi delle isole maggiori. Non si escludono piogge e rovesci anche su Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige. Le temperature minime restano elevate con valori tra i 21-28°C, mentre le massime sfiorano i 40°C.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana confermano la presenza del promontorio anticiclonico nord africano accompagnato da una massa d'aria calda ed anomala responsabile del caldo intenso ed afoso dell'ultima settimana.

Al Nord previsto il transito di correnti atlantiche che favoriranno condizioni di tempo sicuramente più variabile e fresco con un aumento della instabilità atmosferica da venerdì 7 agosto 2026 con il rischio di piogge e temporali.

Dal punto di vista termico, dopo la giornata di giovedì 6 agosto 2026 con valori ancora caldi da Nord a Sud, è previsto un calo solo sulle regioni del Nord. Nel resto del Paese permane un clima afoso con temperature oltre i 35°C anche per l'inizio della prossima settimana.

Successivamente non è ancora chiaro se proseguirà il caldo africano oppure ci sarà la fine della quarta ondata di calore della stagione.

Giovedì 6 agosto 2026 clima diffusamente caldo con sole e temperature sopra la norma con picchi fino ai 40°C. Anche venerdì 7 agosto 2026 bel tempo soleggiato con qualche annuvolamento al Nord-Est e sulla Lombardia orientale. Dal pomeriggio non si esclude il rischio di temporali intensi sui rilievi del Nord, Lombardia occidentale, Piemonte e in forma sporadica sull’Appennino centro-meridionale e rilievi della Sicilia. Calano le temperature al Nord, Toscana e Sardegna anche se con valori ancora sopra la media.