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Meteo, allerta per ondate di calore il 5 agosto 2026 in Italia: le città a rischio

L'estate è in piena quarta ondata di calore: la lista delle città da bollino rosso e arancione il 5 agosto 2026 in Italia.
Clima4 Agosto 2026 - ore 20:19 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nuovo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per mercoledì 5 agosto 2026. Tutta Italia è nella morsa del caldo africano con 25 città da bollino rosso e 2 da bollino arancione.

Allerta caldo il 5 agosto 2026: le città da bollino rosso

Prosegue senza tregua la quarta ondata di calore della stagione 2026 in Italia. Il caldo è sempre più intenso con l'afa che non lascia scampo nemmeno la notte con le temperature minime che non scendono mai al di sotto dei 25°C. Nella giornata di mercoledì 5 agosto 2026 il Ministero della Salute ha emesso una allerta meteo caldo in gran parte del Paese con 25 città da bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo.

Il bollino rosso indica la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Scopriamo le 25 città contrassegnate dal bollino rosso il 5 agosto 2026:

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Caldo record con temperature anomale il 5 agosto 2026: le città da bollino arancione

Si confermano solo 2 le città italiane contrassegnate dal bollino arancione il 5 agosto 2026. Il Ministero della Salute indica con il bollino arancione un livello intermedio di allerta caldo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

A seguire le 2 città italiane da bollino arancione nella giornata di mercoledì 5 agosto 2026:

  • Messina
  • Reggio Calabria

Cosa fare durante le ondate di calore?

L'estate 2026 entra nel vivo e proseguono le allerte meteo per ondate di calore diramate dal Ministero della Salute quando è previsto caldo torrido e temperature anomale al di sopra dei valori medi previsti. Durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute invita a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. A prestare massima attenzione durante le ondate di calore sono le categorie di soggetti a rischio come cardiopatici, anziani e bambini.Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore?

Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore?

Siamo nel pieno dell'estate 2026 e il caldo africano domina la scena in gran parte delle città italiane. Proseguono le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute per il rischio di ondate di calore caratterizzate da temperature roventi e anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta al sole e di non praticare attività all'esterno. A prestare massima attenzione durante le allerte meteo per il caldo alcuni soggetti a rischio come cardiopatici, anziani e i bambini.

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Ultimo aggiornamento Martedì 04 Agosto ore 21:28

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