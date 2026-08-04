Meteo, allerta gialla per piogge il 5 agosto 2026 in Italia: ecco dove

Nuova allerta meteo gialla per maltempo e criticità diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, mercoledì 5 agosto 2026, in Italia. Tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia, dove scatta l'allerta gialla il 5 agosto 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per mercoledì 5 agosto 2026 lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Italia.

Sono 8 le regioni italiane interessate da fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un nuovo bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Italia.

Scopriamo tutte le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge il 5 agosto 2026:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Lazio : Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti;

: Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Sub-Appennino Dauno;

: Sub-Appennino Dauno; Sicilia : Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;

: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie; Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno.

Allerta meteo gialla per criticità il 5 agosto 2026 in Italia

Non solo, sempre per mercoledì 5 agosto 2026 scatta l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità che si verifichino allagamenti e alluvioni causati dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali (fiumi) o dei sistemi di drenaggio

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Infine non è da sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 5 agosto 2026: