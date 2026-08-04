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Meteo, allerta gialla per piogge il 5 agosto 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni nella giornata di mercoledì 5 agosto 2026.
Clima4 Agosto 2026 - ore 18:25 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nuova allerta meteo gialla per maltempo e criticità diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, mercoledì 5 agosto 2026, in Italia. Tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia, dove scatta l'allerta gialla il 5 agosto 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per mercoledì 5 agosto 2026 lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Italia.

Sono 8 le regioni italiane interessate da fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un nuovo bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Italia.

Scopriamo tutte le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge il 5 agosto 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Lazio: Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Sub-Appennino Dauno;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno.

Allerta meteo gialla per criticità il 5 agosto 2026 in Italia

Non solo, sempre per mercoledì 5 agosto 2026 scatta l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità che si verifichino allagamenti e alluvioni causati dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali (fiumi) o dei sistemi di drenaggio

  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Infine non è da sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 5 agosto 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.
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