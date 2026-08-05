Meteo, El Niño si intensifica: quali effetti avrà sull’Italia dall’autunno

Le ultime tendenze meteo si concentrano sull'influsso di El Niño e sugli effetti sull'Italia nel prossimo autunno. Si stima che potrebbe raggiungere nei prossimi mesi un'intensità eccezionale, con effetti destinati a propagarsi ben oltre l'Oceano Pacifico. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di monitoraggio, il fenomeno potrebbe evolvere in uno degli episodi più intensi mai osservati. Sebbene il cuore dell'evento si trovi a migliaia di chilometri dall'Europa, le sue conseguenze potrebbero influenzare anche il Mediterraneo e l'Italia, modificando l'andamento delle temperature e delle precipitazioni già a partire dall'autunno. Gli esperti sottolineano che il quadro sarà reso ancora più complesso dalla presenza di un clima globale già fortemente riscaldato.

Meteo, perché El Niño si intensifica e cosa pensano gli esperti?

Secondo le ultime tendenze meteo ad ampio raggio El Niño si sta intensificando sempre di più andando a rappresentare la fase calda dell'oscillazione climatica. Di cosa si tratta per l'esattezza? Che cos'è El Niño?

Si tratta di un fenomeno naturale che si ripresenta mediamente ogni due-sette anni. Il processo prende avvio quando gli alisei, che normalmente spingono le acque superficiali più calde verso l'Asia, si indeboliscono sensibilmente. In questo modo le acque calde si spostano verso il Pacifico centrale e orientale, liberando enormi quantità di calore nell'atmosfera e modificando la circolazione atmosferica su scala globale.

La presenza de El Niño viene riconosciuta quando, ad esempio, la temperatura superficiale del Pacifico equatoriale resta almeno 0,5 °C sopra la media per un periodo prolungato. Tuttavia, gli eventi più intensi, classificati come Super El Niño, quelli con cui dovremo fare i conti a breve, hanno mostrato anomalie molto superiori. Questa intensificazione che porta al Super El Niño si è già verificata nei periodi compresi tra: 1982-1983, 1997-1998 e 2015-2016 e hanno lasciato un segno profondo sul clima mondiale, contribuendo a stagioni eccezionalmente calde e a eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta.

Secondo i dati ad oggi gli esperti si attendono prossimamente una intensificazione maggiore del fenomeno con temperature che nel Pacifico potrebbero avvicinarsi ai +3,5/+4 °C rispetto alla norma. Se tali proiezioni dovessero trovare conferma, si tratterebbe di valori senza precedenti nelle serie storiche moderne. Le conseguenze? Diversi climatologi ritengono che questa evoluzione possa favorire un ulteriore incremento della temperatura media globale nel corso del 2027.

Quali potranno essere gli effetti sull'Italia? Autunno più instabile e rischio di eventi estremi

Come abbiamo detto gli effetti de El Niño possono estendersi fino all'Europa attraverso collegamenti tra aree molto distanti del pianeta che influenzano la circolazione generale dell'atmosfera. Per questo motivo, gli esperti stanno osservando con attenzione le possibili ripercussioni sul bacino del Mediterraneo nei prossimi mesi. Ad oggi si pensa però che l'autunno potrebbe essere caratterizzato da una maggiore instabilità. Dopo un'estate dominata da temperature elevate e da un Mediterraneo particolarmente caldo, l'arrivo delle prime perturbazioni atlantiche o nord-europee potrebbe favorire contrasti termici molto accentuati. In queste situazioni aumenta la probabilità di precipitazioni intense, nubifragi, temporali autorigeneranti e locali alluvioni lampo, soprattutto nelle aree costiere e nelle regioni più esposte.

Cos'altro? Ci si attende un mare eccezionalmente caldo capace di rappresentare una fonte di energia per i sistemi temporaleschi, che potranno così svilupparsi con maggiore rapidità e intensità.