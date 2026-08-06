Meteo weekend: dominio dell’anticiclone africano, ma attenzione ai temporali intensi. Le previsioni

Non si placa la quarta ondata di calore della stagione 2026 destinata a durare almeno fino al giorno di Ferragosto in Italia. Al Nord torna intanto il maltempo con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare anche l'allerta meteo.

Meteo, caldo e piogge in Italia: le previsioni

Un weekend caldo e climaticamente instabile in Italia alle prese con il dominio incontrastato della quarta ondata di calore della stagione 2026 e l'arrivo della prime piogge destinate a mitigare il caldo africano delle ultime settimane.

Ma il caldo estremo è destinato a durare ancora a lungo stando alle previsioni meteo che delineano la presenza dell'anticiclone almeno fino alla settimana di Ferragosto con temperature anomale e un aggravarsi della siccità e il rischio di incendi.

Tra venerdì 7 e lunedì 10 agosto 2026 si delinea il primo indebolimento dell'anticiclone sulle regioni del Nord interessate da piogge e temporali diffusi anche in pianura con un lieve calo delle temperature. Al Centro-Sud, invece, permane un clima afoso e caldo con temperature elevate.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 6 agosto 2026: giornata di sole in gran parte del Paese con qualche annuvolamento sulle Alpi e tra Sicilia e Calabria. Dal pomeriggio non si escludono nuvole e piogge con temporali di calore su Alpi orientali, Trentino Alto Adige, Dolomiti, Appennino centro-meridionale e alcune zone interne montuose di Sicilia e Sardegna. In serata i fenomeni potrebbero spingersi fino alle zone Nord-Est con il coinvolgimento della pianura veneta orientale e di quella friulana. Caldo ed afa sempre più opprimenti con temperature comprese tra i 32-40°C.

Venerdì 7 agosto 2026 piogge e rovesci sul Lombardia, Veneto e Friuli. Dal pomeriggio clima instabile con il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, pianura piemontese occidentale, Trentino Alto Adige, dorsale appenninica (specie il settore centrale tra Lazio e Abruzzo. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti anche sotto forma di nubifragi e grandinate. In lieve calo le temperature massime al Nord che perdono qualche grado con valori tra i 35-36°C, mentre ancora caldo record al Sud con picchi fino ai 39°C.

Meteo, le previsioni del weekend di agosto 2026 in Italia

Caldo intenso ed afa su gran parte dell'Italia almeno fino alla giornata di Ferragosto 2026 complice il dominio incontrastato della quarta ondata di calore della stagione. Solo sulle regioni del Nord si delinea un primo indebolimento tra venerdì 7 e lunedì 10 agosto con l'arrivo di una ondata di maltempo destinata a durare qualche giorno. Al Centro-Sud nessun cambiamento, anzi ancora tanto caldo e temperature bollenti.

Anche sabato 8 agosto 2026 il clima sarà diffusamente caldo con giornate soleggiate e temperature che non scenderanno mai al di sotto dei 32°C con picchi fino ai 40°C al Sud e Isole.

Domenica 9 agosto 2026, invece, sole su Venezie, Emilia Romagna e al Centro-Sud. Sulle Alpi e zone di Nord-Ovest alternanza di sole e nuvole con il rischio di rovesci isolati lungo le Alpi con possibili sconfinamenti verso le pianure del Piemonte e della Lombardia. Un clima instabile e variabile causato anche dalla parziale attenuazione del caldo intenso destinato a durare qualche giorno.