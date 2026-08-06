FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Roma contro il caldo: cinema gratuito e biblioteche aperte fino a...

Roma contro il caldo: cinema gratuito e biblioteche aperte fino al 14 agosto

La città di Roma combatte il caldo anche con l'iniziativa "Il Grande Freddo": cinema gratuito e biblioteche aperte fino al 14 agosto.
Salute6 Agosto 2026 - ore 11:52 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute6 Agosto 2026 - ore 11:52 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Viste le alte temperature che interessano gran parte della Penisola, la città di Roma anche quest'anno rinnova il proprio impegno a favore dei cittadini prorogando fino al 14 agosto l’iniziativa “Il Grande Freddo”, progetto che trasforma luoghi come cinema, biblioteche e spazi culturali in veri e propri rifugi climatici, accessibili in maniera del tutto gratuita. 

Caldo a Roma: cinema gratis e biblioteche aperte fino al 14 agosto per combattere l'afa

L’iniziativa ha già registrato un grande successo di partecipazione: tra il 23 luglio e i primi giorni di agosto la risposta da parte della popolazione e dei turisti è stata di ben oltre 20.000 persone che hanno usufruito dei luoghi aperti al pubblico climatizzati per ripararsi dal caldo torrido che in questi giorni sta colpendo anche la Capitale.

I cittadini possono quindi accedere gratis e vedere le proiezioni in alcune sale cinematografiche che hanno aderito all'iniziativa oppure trascorrere le ore più calde nelle biblioteche comunali, aperte in via straordinaria, dove è possibile trovare ambienti climatizzati e in alcuni casi anche acqua distribuita gratuitamente. L’iniziativa comprende non sono sale cinema e biblioteche ma anche altri spazi culturali della Capitale.

Con l'iniziativa “Il Grande Freddo”, la città di Roma dimostra ancora una volta che cinema, biblioteche e luoghi della cultura possono diventare importanti punti di riferimento non solo per il tempo libero, ma anche per affrontare in un modo innovativo le emergenze climatiche durante il periodo dell'estate.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Aria condizionata, qual è la temperatura ideale? I gradi giusti per stare bene e risparmiare
    Salute7 Agosto 2026

    Aria condizionata, qual è la temperatura ideale? I gradi giusti per stare bene e risparmiare

    Con il caldo estivo il condizionatore è un valido alleato contro le alte temperature. Utilizzarlo correttamente permette di contenere i consumi.
  • Il caldo aumenta il dolore? Ecco cosa succede davvero al corpo con le alte temperature
    Salute7 Agosto 2026

    Il caldo aumenta il dolore? Ecco cosa succede davvero al corpo con le alte temperature

    Ecco tutti i disturbi associati al caldo estremo. I risultati e i dubbi degli studi scientifici.
  • Caldo e Ferragosto: i consigli dell'Iss per proteggersi dalle alte temperature
    Salute7 Agosto 2026

    Caldo e Ferragosto: i consigli dell'Iss per proteggersi dalle alte temperature

    Frutta fresca, poca presenza di zuccheri e una corretta idratazione anche in assenza dello stimolo della sete: ecco le regole per alimentarsi.
  • Caldo record in Italia: "Aumenti del 15% degli accessi al Pronto Soccorso"
    Salute6 Agosto 2026

    Caldo record in Italia: "Aumenti del 15% degli accessi al Pronto Soccorso"

    Il caldo mette sotto pressione gli ospedali italiani: "Accessi al Pronto Soccorso in aumento di circa il 15%". Malati cronici più esposti.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Tendenza9 Agosto 2026
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Caldo e afa restano ancora protagonisti sull’Italia: l’anticiclone africano domina fino a Ferragosto, poi potrebbe arrivare un primo cambiamento
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista
Tendenza8 Agosto 2026
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista
Anticiclone africano in rinforzo: caldo intenso in aumento nei prossimi giorni, con valori estremi verso Ferragosto su gran parte d’Italia
Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e qualche temporale
Tendenza7 Agosto 2026
Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e qualche temporale
La tendenza meteo per la settimana di Ferragosto indica una nuova impennata della calura tra 11 e 14 agosto, con nuovi rialzi anche al Nord.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154