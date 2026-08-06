Roma contro il caldo: cinema gratuito e biblioteche aperte fino al 14 agosto

Viste le alte temperature che interessano gran parte della Penisola, la città di Roma anche quest'anno rinnova il proprio impegno a favore dei cittadini prorogando fino al 14 agosto l’iniziativa “Il Grande Freddo”, progetto che trasforma luoghi come cinema, biblioteche e spazi culturali in veri e propri rifugi climatici, accessibili in maniera del tutto gratuita.

Caldo a Roma: cinema gratis e biblioteche aperte fino al 14 agosto per combattere l'afa

L’iniziativa ha già registrato un grande successo di partecipazione: tra il 23 luglio e i primi giorni di agosto la risposta da parte della popolazione e dei turisti è stata di ben oltre 20.000 persone che hanno usufruito dei luoghi aperti al pubblico climatizzati per ripararsi dal caldo torrido che in questi giorni sta colpendo anche la Capitale.

I cittadini possono quindi accedere gratis e vedere le proiezioni in alcune sale cinematografiche che hanno aderito all'iniziativa oppure trascorrere le ore più calde nelle biblioteche comunali, aperte in via straordinaria, dove è possibile trovare ambienti climatizzati e in alcuni casi anche acqua distribuita gratuitamente. L’iniziativa comprende non sono sale cinema e biblioteche ma anche altri spazi culturali della Capitale.

Con l'iniziativa “Il Grande Freddo”, la città di Roma dimostra ancora una volta che cinema, biblioteche e luoghi della cultura possono diventare importanti punti di riferimento non solo per il tempo libero, ma anche per affrontare in un modo innovativo le emergenze climatiche durante il periodo dell'estate.