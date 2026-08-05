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Meteo, allerta caldo estremo il 6 agosto 2026 in 27 città: Italia da bollino rosso

Scatta l'allerta meteo caldo il 6 agosto 2026 in Italia: da Nord a Sud, gran parte delle città sono da bollino rosso.
Clima5 Agosto 2026 - ore 19:16 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di domani, giovedì 6 agosto 2026 un bollettino di allerta meteo caldo in tutta Italia. Sono ben 27 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso a conferma del picco raggiunto dalla quarta ondata di calore dell'estate 2026.

Caldo record il 6 agosto 2026: Italia da bollino rosso

La quarta ondata di calore della stagione 2026 ha oramai toccato il picco in Italia con gran parte delle città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore per la giornata di giovedì 6 agosto 2026 che conferma l'apice dell'ondata di calore con temperature da record ed anomale.

Scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo da Nord a Sud il 6 agosto 2026 con 27 città a rischio. Ricordiamo che il bollino rosso - diramato dal Ministero della Salute - segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 27 città italiane da bollino rosso il giorno 6 agosto 2026:

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Cosa fare durante le ondate di calore?

Prosegue l'estate 2026 e non mancano le allerte meteo per ondate di calore diramate dal Ministero della Salute quando sono previste temperature anomale e al di sopra dei valori medi previsti. Durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, ad evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute esorta a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. A prestare massima attenzione durante un'ondata di calore sono alcune categorie di soggetti a rischio, tra cui cardiopatici, anziani e bambini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 05 Agosto ore 19:51

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