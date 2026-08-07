Caldo record: l’Italia continua a soffrire, temperature oltre 40°C e afa per altri 10 giorni

Prosegue la quarta ondata di calore della stagione 2026 con caldo intenso, afa e temperature da record. Una breve tregua si registra nelle regioni del Nord lambite da una fase temporalesca sulle zone di montagna e pianure. Al Centro-Sud permane un clima africano.

Meteo, caldo anomalo in Italia: afa e temperature record

L'Italia e gran parte dell'Europa, dalla Penisola iberica alla Penisola balcanica, sono in piena quarta ondata di calore. L'anticiclone africano non molla la presa anzi, secondo le previsioni meteo, l'ondata di calore è destinata a perdurare almeno fino al giorno di Ferragosto con un nuovo picco previsto tra il 13 e il 15 agosto.

Unica eccezione le regioni del Nord dove, tra oggi - venerdì 7 - e domenica 9 agosto, è previsto il transito di un fronte temporalesco che riporterà piogge e rovesci sia sulle zone di montagna che di pianura con una attenuazione del caldo. Al Centro-Sud ancora tanto sole con una vera e propria emergenza caldo anche per le temperature elevate delle acque dei mari.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 7 agosto 2026: piogge e rovesci su Alpi e Prealpi della Lombardia e del Nord-Est e in Veneto, fino alle coste. Dal pomeriggio clima instabile anche su Alpi, Prealpi, pianura piemontese, Appennino e, più isolati, nell’interno della Sicilia. Non si escludono temporali intensi e violenti con nuove allerte meteo e il rischio di nubifragi, grandinate e raffiche di vento. Le temperature massime calano di 2-4°C al Nord, mentre ancora caldo intenso nel resto del Paese.

Sabato 8 agosto 2026 ancora qualche rovescio e temporali sulle zone di pianura tra Lombardia, Emilia e Veneto. Non si escludono isolati rovesci e temporali sulle Alpi e lungo l’Appennino, mentre bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Dal punto di vista termico temperature fino ai 40°C sulle regioni meridionali e Isole, mentre al Nord valori massimi compresi tra i 34-35°C.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Le previsioni meteo delineano un clima ancora caldo ed afoso su gran parte d'Italia almeno fino al giorno di Ferragosto. Domenica 9 agosto bel tempo soleggiato quasi ovunque con il rischio di deboli e isolati temporali di calore nelle zone interne del Centro-Sud e Sicilia. Nuvole in aumento sul Piemonte e settore alpino centrale con il rischio di temporali sparsi sulle Alpi occidentali e Alpi centrali. Le temperature calano in Puglia e sulla Basilicata, mentre è previsto un leggero aumento su Lombardia, regioni di Nord-Est e regioni centrali tirreniche.

Lunedì 10 agosto 2026 le regioni del Nord saranno interessate dal transito di una debole perturbazione in transito sull’Europa centrale. Non si esclude il rischio di temporali sulle aree alpine del Nordest, su Alpi e Prealpi Lombarde. Nel resto d'Italia bel tempo sereno con temporali di calore solo nelle zone interne della Calabria e della Sicilia. In aumento le temperature in Sardegna e regioni centrali adriatiche, mentre massime registrano un calo su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige.

In vista del Ferragosto, sabato 15 agosto 2026, i modelli confermano la presenza dell'anticiclone da Nord a Sud con un nuovo possibile picco dell'ondata di calore con temperature record. Per conferme e aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.