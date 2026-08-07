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Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità l'8 agosto 2026: le regioni a rischio

Scatta l'allerta gialla per sabato 8 agosto 2026 in Italia per piogge e criticità: scopriamo tutte le regioni e zone colpite.
Clima7 Agosto 2026 - ore 18:04 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Caldo intenso ma anche un'allerta maltempo per la giornata di domani, sabato 8 agosto 2026.

Meteo, allerta gialla per piogge e temporali l'8 agosto 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per sabato 8 agosto 2026 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Nonostante il caldo intenso e prolungato per via della quarta ondata di calore della stagione, nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla.

Ecco le regioni e zone a rischio allerta meteo gialla per piogge e temporali il giorno 8 agosto 2026 in Italia:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti;
  • Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Allerta meteo gialla 8 agosto 2026 in Italia: ecco dove

Da segnalare anche per sabato 8 agosto 2026 l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per rischio idraulico in Italia. Nelle prossime ore sono previsti eventi meteorologici tali che non si esclude il rischio e la probabilità che si verifichino allagamenti e alluvioni causati dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali (fiumi) o dei sistemi di drenaggio.

L'allerta meteo gialla per rischio idraulico l'8 agosto 2026 scatta solo nella regione Calabria e nelle seguenti zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine, da non sottovalutare, è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa per sabato 8 agosto 2026 in:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.
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