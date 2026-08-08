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Meteo, allerta caldo il 9 agosto da Nord a Sud in Italia: le città a rischio per il Ministero della Salute

Nuovo bollettino sulle ondate di calore per il 9 agosto 2026: le città da bollino rosso, arancione e giallo in Italia.
Clima8 Agosto 2026 - ore 18:34 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Non si placa la quarta ondata di calore della stagione 2026 che continua a dominare la scena in Italia con caldo intenso, afa e temperature elevate. Nelle prossime ore scatta l'allerta meteo per caldo estremo in quasi tutte le città italiane a seconda del bollino rosso, arancione e giallo. 

Allerta per caldo estremo il 9 agosto 2026 in Italia: le città da bollino rosso

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino sulle ondate di calore con la lista delle città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta meteo caldo. In presenza del bollino rosso si indicano condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Caldo intenso, afa e temperature anomale sono diventate oramai la nuova normalità in una estate, quella del 2026, tra le più calde mai registrate.

Nella giornata di domenica 9 agosto 2026 sono 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo:

  • Ancona
  • Bari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Roma
  • Viterbo

Caldo torrido in Italia: 1 città da bollino arancione il 9 agosto 2026

La quarta ondata di calore della stagione 2026 si conferma tra le più lunghe ed intense dell'anno con temperature di gran lunga superiori alla norma e picchi ben oltre i 40°C. Nella giornata di domenica 9 agosto 2026 scatta anche l'allerta caldo di livello intermedio corrispondente al bollino arancione che indica un livello intermedio di allerta caldo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Ecco la sola città da bollino arancione - livello intermedio di allerta meteo caldo - il 9 agosto 2026:

  • Bolzano

Caldo anomalo in Italia: le città da bollino giallo il 9 agosto 2026

Sono 7, invece, le città italiane contrassegnate dal bollino giallo che indica una condizione climatica di pre-allerta. Si tratta di una situazione climatica transitoria che precede il verificarsi di possibili ondate di calore e che richiede un controllo costante.

Ecco la lista delle città da bollino giallo di livello 1 di allerta meteo caldo nel giorno 9 agosto 2026:

  • Brescia
  • Cagliari
  • Milano
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona

Come comportarsi in caso di ondate di calore?

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato di non esporsi alla luce del sole nelle ore più calde del giorno, non praticare attività sportive all'aperto e idratarsi bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:12

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