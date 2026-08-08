Meteo, allerta gialla per temporali il 9 agosto 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, domenica 9 agosto 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia.

Maltempo e piogge in Italia: scatta l'allerta gialla meteo il 9 agosto 2026

Anche domenica 9 agosto 2026 si preannuncia una giornata climaticamente instabile e variabile con il rischio diffuso di piogge e temporali. Massima attenzione è rivolta verso alcune regioni d'Italia interessate dallo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un nuovo bollettino di allerta meteo.

Scopriamo le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge il 9 agosto 2026:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.

Allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico il 9 agosto 2026 in Italia

Sempre per domenica 9 agosto 2026 scatta l'allerta gialla per rischio idraulico in Italia. La Protezione Civile ha indicato nel bollettino di allerta meteo gialla solo una regione tra quelle a rischio. Si tratta della Calabria e nel dettaglio delle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità diramata per il rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 9 agosto 2026: