Caldo, quando finirà? Le previsioni meteo per l’Italia nei prossimi giorni

Caldo, quando finirà? Ce lo stiamo chiedendo in molti. Le previsioni meteo per l'Italia nei prossimi giorni segnalano il perdurare dell’Anticiclone africano e dell’intensa ondata di calore almeno fino al 17 agosto, ma con i picchi più elevati che non dovrebbero superare i 38-39 gradi, attesi con maggiore probabilità nella prima parte di questa settimana. Poi? Ancora presto per dirlo. Ma pare che le cose cambieranno. Si attendono però news più specifiche nei prossimi giorni.

Caldo, quando finirà? Si attende di capire cosa accadrà dal 17 agosto

Quando finirà il caldo? L’ondata di calore che ha ormai assunto caratteristiche eccezionali, per durata, intensità e vastità delle aree geografiche coinvolte, potrà forse attenuarsi dal 17 agosto in poi. Le tendenze meteo sono ancora incerte e si attendono ulteriori verifiche. Fino a quel giorno è sicuro che si toccheranno ancora diffusamente i 37-38 gradi, mentre gli eventuali picchi superiori sembrano decisamente meno probabili e più localizzati. In generale, quello che si scorge è una maggiore discontinuità nel raggiungimento dei valori più elevati, sia a livello geografico sia temporale: in alcune zone si potrebbe temporaneamente anche scendere poco sotto la soglia dei 35 gradi, specie nelle regioni di Nord-Est e del medio Adriatico tra il 13 e il 15 agosto. Nonostante ciò rimarrà tutto pressoché invariato rispetto agli ultimi giorni.

Dal 17 agosto cosa potrà cambiare? I modelli mostrano scenari favorevoli a un parziale cambio di circolazione sull’Europa meridionale. E' bene ribadire che il segnale in tal senso è ancora disturbato e, ovviamente, poco stabile. L’evoluzione a lunghissimo termine resta pertanto molto incerta. Si potrebbe individuare un vero e proprio stop all’ondata di calore per le regioni centro-settentrionali tra il 18 e il 20 agosto, quando i termometri sembrano poter scendere sotto i 35 gradi. Il Sud e le Isole, invece, continuerebbero a registrare valori molto elevati, fino a sfiorare i 40 gradi.

Le previsioni per i prossimi giorni

In attesa di capirci qualcosa di più nelle prossime ore e nei prossimi giorni dovremo ancora fare i conti con caldo e afa. Per martedì 11 agosto sono attesi però anche episodi temporaleschi, pomeridiani o serali, soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale. Solo occasionalmente e in modo sporadico potrebbero essere interessate anche le pianure del Nord-Ovest, dell’Emilia e le aree interne di Toscana e Lazio.



Mercoledì 12 agosto, stesso copione. Solo che i fenomeni nuovamente circoscritti soprattutto alle aree montuose del Nord, della Penisola e delle Isole maggiori. Per il resto sole e caldo su tutta Italia.