Meteo, allerta gialla per temporali l'11 agosto 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 11 agosto 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia l'11 agosto 2026: scatta l'allerta gialla per piogge dalla Sicilia al Lazio

La quarta ondata di calore della stagione 2026 non molla la presa in gran parte d'Italia, ma nella giornata di martedì 11 agosto 2026 scatta lo stato di allerta meteo gialla per maltempo in diverse regioni. Nelle prossime ore sono previsti temporali di calore sulle zone di montagna con sconfinamenti fino alle zone di pianura tali da spingere la Protezione Civile a comunicare lo stato di allerta. L'attenzione massima è rivolta su 6 regioni dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Ecco le regioni e zone a rischio allerta meteo gialla temporali l'11 agosto 2026 in Italia:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Lazio : Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti;

: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia : Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico l'11 agosto 2026 in Italia

Attenzione: sempre per martedì 11 agosto 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico che corrisponde effetti negativi e ai danni sul territorio causati dal superamento dei livelli di sicurezza, come i livelli idrometrici critici, lungo i corsi d'acqua principali, provocando allagamenti ed esondazioni. L'allerta gialla per rischio idraulico scatta l'11 agosto 2026 solo in Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine non è da sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dal Dipartimento di Protezione Civile il giorno 11 agosto 2026 nelle regioni e zone: