Meteo, allerta gialla per piogge il 12 agosto 2026 in Italia: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo gialla nella giornata di domani, mercoledì 12 agosto 2026, in Italia. Scopriamo tutte le zone e regioni interessate dall'allerta.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 12 agosto 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 12 agosto 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo. Il grande caldo delle ultime settimane, complice il dominio incontrastato della quarta ondata di calore della stagione 2026, continua a farsi sentire in gran parte del Paese anche se mitigato da temporali di calore nelle ore pomeridiane e serali.

Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali e piogge il 12 agosto 2026 nelle regioni e zone:

Abruzzo : Marsica, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino dell'Aterno; Lazio : Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti;

: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera;

: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera; Umbria: Medio Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Allerta meteo gialla per criticità il 12 agosto 2026 in Italia

Infine non è da sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il giorno 12 agosto 2026: