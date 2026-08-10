⁠Estati sempre più calde, è davvero possibile invertire la rotta?

Il caldo africano e le temperature roventi sono diventate oramai la nuova "normalità". Il clima è sempre più caldo con l'estate 2026 entrata di diritto tra una delle più calde di sempre. Il futuro, secondo i meteorologi, potrebbe essere a ancora peggio. Scopriamo il perché.

Meteo, perché fa sempre più caldo in estate?

Gli esperti del clima non hanno dubbi: le prossime estate saranno ancora più calde. I cambiamenti climatici e la crisi climatica degli ultimi anni si riflette anche sulla stagione estiva diventata oramai dominata dal caldo intenso, afa, notti tropicali e temperature anomale. Antonio Navarra, Presidente della Fondazione “Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici” (CMCC), ha precisato come sia arrivato il momento di intervenire per evitare che le prossime estati non diventino peggiori delle precedenti.

«La naturale conseguenza dell’aumento dei gas a effetto serra in atmosfera» è legato all'innalzamento delle temperature, ma anche in caso di uno stop all'emissione di CO2 la temperature della Terra non calerebbe perchè «quando si rilascia anidride carbonica la temperatura non si innalza istantaneamente, ci mette circa 15 anni. Quindi in realtà l’effetto della CO2 che è già nell’atmosfera non è ancora completamente dispiegato».

Allarme caldo in Europa: come invertire la rotta?

Cosa si può fare per invertire la rotta? Secondo Antonio Navarra, Presidente della Fondazione “Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici” (CMCC): «il punto fondamentale è continuare a tenere le mani sul timone, continuare a sforzarsi di abbattere le emissioni» - sottolineando che non si interviene immediatamente il riscaldamento globale sarà quasi impossibile fermarlo. Per questo secondo Navarra è importante reagire ed intervenire in modo da arrestare un processo destinato solo ad aggravare una situazione già in declino. Basti pensare che la temperatura del Pianeta è sempre più alta e continuerà a salire con effetti davvero disastrosi a livello mondiale.

Secondo gli esperti e meteorologi le temperature resteranno alte ed anomale anche per le estati future. L'unica soluzione è adattarsi al cambiamento climatico e alle continue e prolungate ondate di calore intervenendo sui centri storici e le città con aree verdi e rifugi climatici.