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Meteo Ferragosto: caldo e afa sull'Italia, possibili temporali pomeridiani in aree circoscritte

La quarta ondata di calore domina ancora la scena con conseguenze negative sul fronte siccità. Le temperature sfiorano i 40°C.
Clima11 Agosto 2026 - ore 15:33 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'Italia deve ancora fare i conti con la quarta intensa e prolungata ondata di calore della stagione 2026, la cui conclusione potrebbe arrivare tra il 18-20 agosto. Intanto da Nord a Sud clima afoso con temperature roventi che sfiorano i 40°C.

Meteo, ondata di caldo domina la settimana di Ferragosto

La fine della lunga e intensa ondata di calore è ancora lontana, visto che secondo i modelli dovrebbe concludersi solo tra il 18-20 Agosto. Intanto la settimana di Ferragosto è all'insegna del caldo intenso, afa, notti tropicali e temperature con valori compresi tra i 36-38°C. Non si escludono in questo scenario climatico rovente i classici temporali di calore nelle ore pomeridiane e serali sulle zone di montagne ed occasionalmente anche sulle pianure. Le piogge, seppur isolate e brevi, non sembrano però risolvere il grave problema di siccità che nelle regioni del Nord ha registrato livelli drammatici. Il clima si fa sempre più caldo con le temperature delle acque che oramai hanno sfiorato nuovi record, mentre avanza la fusione dei ghiacciai. La conferma di un cambiamento climatico in corso inarrestabile che richiede interventi mirati.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 11 agosto 2026: bel tempo soleggiato in gran parte del Paese, mentre dal pomeriggio clima instabile e variabile per possibili temporali di calore sulle Prealpi e sull’Appennino centro-settentrionale. Non si escludono brevi e occasionali rovesci anche nelle zone della pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Campania. Dal punto di vista termico le temperature massime restano stabili o in lieve aumento.

Mercoledì 12 agosto 2026 ancora un'altra giornata di caldo afoso e sole da Nord a Sud. Dal pomeriggio nuvole in aumento con il rischio di deboli ed isolati temporali sulle Alpi, lungo tutto l'Appennino e sulle zone interne delle regioni tirreniche e della Sardegna. Stabili le temperature con le massime comprese tra i 32-39°C, mentre le minime non scendono quasi mai al di sotto dei 25°C con notti tropicali.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend di Ferragosto 2026?

Con il susseguirsi delle ondate di calore, oramai sempre più diffuse e presenti, il clima si fa sempre più caldo ed anomalo. La quarta ondata di calore della stagione 2026 si conferma una delle più lunghe mai registrate: iniziata durante gli ultimi giorni di luglio proseguirà almeno fino al 18-20 agosto. Una durata record che ha già inserito l'estate 2026 tra le più calde degli ultimi anni. Ma che tempo farà in vista del weekend che ricade nel giorno di Ferragosto, sabato 15 agosto?

Nella giornata di giovedì 13 agosto bel tempo soleggiato su gran parte del Paese con le temperature in lieve calo su Sicilia e zone interne del Sud. Stabili, invece, nel resto d'Italia. Non si escludono nelle ore pomeridiane i temporali di calore sulle Alpi occidentali, nel basso Lazio, nelle zone interne della Sicilia meridionale, sul lato Tirrenico della Calabria e della Basilicata.

Venerdì 14 agosto un'altra giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Dal punto di vista termico, le temperature restano stabili o in leggera diminuzione con il rischio di temporali di calore isolati sulle Alpi occidentali, nelle zone interne delle isole maggiori e della Calabria.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Agosto ore 00:48

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