Meteo, caldo intenso fino a 40°C: poi arriva la svolta fresca dopo metà agosto. Le previsioni

Il Ferragosto 2026 sarà nel segno della quarta intensa e prolungata ondata di calore della stagione. Caldo, afa e temperature bollenti per tutto il weekend con qualche temporale di calore sulle zone interne e di montagna. Dalla prossima settimana l'arrivo di correnti atlantiche sulle regioni del Nord segnerà il primo cambiamento di rotta.

Meteo Ferragosto 2026, caldo ed afa in Italia

Le previsioni meteo in vista del weekend di Ferragosto 2026 delineano un clima stabile e soleggiato su tutto il Paese dove prosegue il dominio incontrastato del promontorio anticiclonico nord africano. L'aria si fa sempre più calda mitigata solo da qualche temporale di calore sulle zone di montagna. Secondo le attuali proiezioni, la quarta ondata di calore della stagione 2026 è destinata ad insistere su tutta Italia almeno fino a domenica 16 agosto 2026 con picchi di calore tra i 37-39°C. Nei giorni a seguire si intravede il primo cambiamento sulle regioni del Nord interessate dal transito di correnti atlantiche che, dalla prossima settimana, si estenderanno anche verso le regioni del Centro-Sud. Una cosa è certa: quello che abbiamo vissuto questa estate è la conferma di come il clima sia cambiato e di come le ondate di calore siano diventate oramai la nuova normalità con tutti i conseguenti disagi e criticità.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 12 agosto 2026: cielo sereno o poco nuvoloso con il rischio di isolati temporali sul Piemonte. Dal pomeriggio nuvole in aumento sulle zone di montagna dove non si esclude il rischio di temporali di calore sulle Alpi, lungo l’Appenino, in Umbria, nell’entroterra delle regioni tirreniche e sui rilievi delle isole maggiori. Stabili le temperature massime con i valori compresi tra i 32-39°C.

Anche giovedì 13 agosto 2026 un'altra giornata all'insegna del caldo con sole e temperature bollenti che sfioreranno ovunque fino a 40°C. Nonostante l'ondata di calore non si escludono i classici temporali di calore nelle ore pomeridiane o serali sulle Alpi Occidentali, sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale e zone montuose di Sicilia e Sardegna. In crescita le temperature massime al Nord, mentre stabili nel resto del Paese.

Meteo, la tendenza prima e dopo Ferragosto 2026

L'anticiclone nord-africano si conferma l'indiscusso protagonista del Ferragosto 2026 con un clima diffusamente caldo, temperature bollenti e sole da Nord a Sud. Non mancheranno i classici temporali di calore fra pomeriggio e sera per lo più nelle zone montuose, ma le temperature resteranno quasi ovunque superiori alla norma con picchi fino ai 38°C.

Tutto è destinato a cambiare dalla prossima settimana, almeno sulle regioni del Nord Italia e in parte del Centro, per l'arrivo di correnti atlantiche che andranno ad attenuare il grande caldo delle ultime settimane con un clima instabile e variabile. Al Sud e Isole, invece, prosegue la quarta ondata di calore con i termometri che sfiorano anche i 40°C almeno fino al 20-21 agosto.

Venerdì 14 agosto 2026 cielo sereno lungo tutto lo stivale con temporali pomeridiani di calore sulle Alpi occidentali, nelle zone interne delle isole maggiori e della Calabria. Dal punto di vista termico, le temperature restano stabili o lieve flessioni con picchi fino ai 38°C. Anche sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto 2026, bel tempo soleggiato con temperature massime che toccheranno fino a 35-38°C.