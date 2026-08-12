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Meteo, allerta gialla per temporali il 13 agosto 2026 in Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso l'allerta meteo gialla per temporali e criticità il 13 agosto 2026 in Italia. Ecco dove.
Clima12 Agosto 2026 - ore 15:10 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Scatta l'allerta meteo gialla per la giornata di domani, giovedì 13 agosto 2026, in Italia per rischio piogge e criticità. Scopriamo tutte le regioni a rischio.

Maltempo e piogge in Italia: scatta l'allerta gialla temporali il 13 agosto 2026

Tornano le piogge in gran parte del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 13 agosto 2026, un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Nonostante il caldo africano della quarta ondata di calore della stagione 2026, in diverse regioni si sviluppano i classici temporali di calore estivi che interessano principalmente le zone interne e di montagna.

Ecco le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per piogge e temporali il 13 agosto 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu.

Meteo, allerta gialla per criticità il 13 agosto 2026 in Italia

Sempre per giovedì 13 agosto 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. La Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico solo in Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone dove scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico il 13 agosto 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Agosto ore 16:18

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