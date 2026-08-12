Meteo, avviso di ondate di calore il 13 agosto 2026 in Italia: le città a rischio allerta caldo

L'Italia è ancora nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate 2026. Anche per giovedì 13 agosto il Ministero della Salute ha diramato l'allerta meteo caldo in Italia con diverse città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Caldo record il 13 agosto 2026 in Italia: le città da bollino rosso

La settimana di Ferragosto è nel segno dell'anticiclone nordafricano: caldo intenso e temperature record in gran parte del Paese. La quarta ondata di calore si conferma una delle più intense e prolungate dell'estate 2026 con diverse città contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo. Il Ministero della Salute per la giornata di giovedì 13 agosto 2026 ha diramato un bollettino sulle ondate di calore con diverse città da bollino rosso. Ricordiamo che con il bollino rosso si indica il livello massimo di allerta meteo caldo con per la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Scopriamo le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo per giovedì 13 agosto 2026 in Italia:

Bari

Bologna

Bolzano

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Viterbo

Caldo anomalo in Italia: le città da bollino arancione il 13 agosto 2026

Una sola città, invece, è contrassegnata dal bollino arancione di allerta meteo caldo che, secondo il Ministero della Salute, indica un livello intermedio per la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Ecco la città da bollino arancione nella giornata di giovedì 13 agosto 2026 in Italia:

Cagliari

Allerta per caldo estremo il 13 agosto 2026: le città da bollino giallo

Infine da non sottovalutare è anche il bollettino di allerta meteo caldo emesso dal Ministero della Salute per giovedì 13 agosto 2026 in Italia. Scatta il bollino giallo che, ricordiamo, segnala una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di possibili ondate di calore in 8 città italiane. A differenza del bollino arancione e rosso, il bollino giallo è una stato di pre-allerta che segnala condizioni meteorologiche che possono precedere un aumento del rischio per la salute, in particolare per i soggetti fragili, nelle 24-48 ore successive.

A seguire la lista delle 8 città italiane da bollino giallo in Italia per il 13 agosto 2026: