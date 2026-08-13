Maltempo Roma, violenta grandinata sulla Capitale: alberi e rami caduti
Una forte ondata di maltempo su Roma ha causato parecchi disagi. La violenta grandinata sulla Capitale e il vento forte hanno fatto sì che diversi alberi cadessero al suolo o perdessero pesanti rami dalle loro fronde. Le precipitazioni hanno interessato il quadrante nord est della Città Eterna e si sono registrati numerosi disagi sulle strade.
Maltempo a Roma: pioggia battente, grandine e vento forte
Dopo il grande caldo è arrivata la pioggia battente. Il maltempo a Roma ha però causato danni e disagi. Le precipitazioni hanno interessato - a carattere di intenso temporale estivo - soprattutto i quartieri dei quadranti nord ed est della Capitale. Pioggia battente, vento forte e grandine hanno fatto sì che crollassero al suolo pesanti rami e interi alberi. In via degli Angeli, ad esempio, è franata al suolo una pianta e ha interrotto la circolazione sulla strada sottostante. A Torpignattara si sono però registrati i maggiori disagi e soprattutto danni. Gli alberi caduti hanno travolto auto in sosta e arredi urbani o case private.
Decine e decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma per mettere in sicurezza alberi caduti, rami pericolanti e verificare la stabilità di cornicioni e tegole tra: Castelli Romani, Campagnano e nella zona de La Rustica.
Intensa è stata la grandinata che ha colpito la zona di Colleferro, dove durante la fase più intensa del temporale sono caduti chicchi di grandine di dimensioni paragonabili a monete da 20 centesimi. Vento fortissimo nella zona tra Genazzano e Labico dove i danni maggiori sarebbero registrati soprattutto nelle zone rurali.
Le previsioni per le prossime ore
Nelle prossime ore non si attendono altri temporali. Nella giornata odierna il caldo sarà piuttosto intenso con temperature che saliranno fino a punte di 38-39 gradi. Domani, invece, vigilia di Ferragosto, il caldo dovrebbe lasciare una piccola tregua. Per il cambio di passo, però si attendono informazioni più precise sulle ultime tendenze meteo dal 18-20 agosto in poi.