Maltempo Roma, violenta grandinata sulla Capitale: alberi e rami caduti

Una forte ondata di maltempo su Roma ha causato parecchi disagi. La violenta grandinata sulla Capitale e il vento forte hanno fatto sì che diversi alberi cadessero al suolo o perdessero pesanti rami dalle loro fronde. Le precipitazioni hanno interessato il quadrante nord est della Città Eterna e si sono registrati numerosi disagi sulle strade.

Maltempo a Roma: pioggia battente, grandine e vento forte

Dopo il grande caldo è arrivata la pioggia battente. Il maltempo a Roma ha però causato danni e disagi. Le precipitazioni hanno interessato - a carattere di intenso temporale estivo - soprattutto i quartieri dei quadranti nord ed est della Capitale. Pioggia battente, vento forte e grandine hanno fatto sì che crollassero al suolo pesanti rami e interi alberi. In via degli Angeli, ad esempio, è franata al suolo una pianta e ha interrotto la circolazione sulla strada sottostante. A Torpignattara si sono però registrati i maggiori disagi e soprattutto danni. Gli alberi caduti hanno travolto auto in sosta e arredi urbani o case private.

Decine e decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma per mettere in sicurezza alberi caduti, rami pericolanti e verificare la stabilità di cornicioni e tegole tra: Castelli Romani, Campagnano e nella zona de La Rustica.

Intensa è stata la grandinata che ha colpito la zona di Colleferro, dove durante la fase più intensa del temporale sono caduti chicchi di grandine di dimensioni paragonabili a monete da 20 centesimi. Vento fortissimo nella zona tra Genazzano e Labico dove i danni maggiori sarebbero registrati soprattutto nelle zone rurali.

⛈️Temporali grandigeni con chicchi di medie dimensioni segnalati nel Romano.



A Cave e Genazzano caduta grandine fino a 3 cm. Foto di Meteo Lazio della grandine caduta a Cave (RM). Temporali di calore in formazione questo pomeriggio in diverse regioni. pic.twitter.com/Ogv9nh4kSQ — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 12, 2026

Le previsioni per le prossime ore

Nelle prossime ore non si attendono altri temporali. Nella giornata odierna il caldo sarà piuttosto intenso con temperature che saliranno fino a punte di 38-39 gradi. Domani, invece, vigilia di Ferragosto, il caldo dovrebbe lasciare una piccola tregua. Per il cambio di passo, però si attendono informazioni più precise sulle ultime tendenze meteo dal 18-20 agosto in poi.