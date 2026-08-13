⁠Meteo Italia, svolta dalla prossima settimana: arrivano piogge e temperature in calo

Ancora caldo in Italia nel weekend di Ferragosto con caldo afoso, temperature record e temporali di calore. Tutto è destinato a cambiare dalla prossima settimana con l'arrivo di piogge e temporali dapprima sulle regioni del Nord e successivamente al Centro-Sud. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo nel weekend di Ferragosto

Tutto il fine settimana di Ferragosto è all'insegna del dominio dell'anticiclone nord-africano su tutta Italia con aria caldo, afa e temperature roventi che sfiorano fio ai 38°C. Subito dopo il weekend di Ferragosto, sabato 15 agosto 2026, è prevista un’attenuazione del caldo a partire sulle regioni del Centro-Nord per il transito di correnti atlantiche che inizieranno ad indebolire l’anticiclone in corrispondenza del Nord Italia. Già da domenica 16 agosto 2026 sono previsti sulle regioni del Nord temporali diffusi con un calo deciso delle temperature. Successivamente da mercoledì 19 agosto 2026 le correnti atlantiche interesseranno anche le regioni del Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali intense dopo quasi tre settimane segnate dall’ondata di calore destinata a concludersi prima al Centro-Nord e poi al Sud.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 13 agosto 2026: bel tempo soleggiato, caldo ed afoso lungo tutto lo stivale. Dal pomeriggio nuvole in aumento, con il rischio di isolati temporali di calore, su Alpi occidentali, rilievi tra basso Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale e zone montuose di Sicilia e Sardegna. Le temperature restano stabili con valori massimi fino a 37-38°C e picchi fino ai 39°C su Toscana, Lazio e Sardegna.

Venerdì 14 agosto 2026: bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Nel pomeriggio ancora nuvole in aumento con il rischio di temporali di calore sulle Alpi piemontesi, in Valle d’Aosta, intorno all’Appennino calabro e ai rilievi delle Isole maggiori. Stabili le temperature con i picchi più elevati intorno ai 37-38 gradi tra le regioni centrali tirreniche e la Sardegna.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

La quarta ondata di calore della stagione 2026 si conferma tra le più lunghe ed intense degli ultimi anni. Le ondate di calore, infatti, sono diventate sempre più brutali e persistenti nonostante i ripetuti allarmi degli scienziati e studiosi. L'ondata in corso, la quarta dell'estate 2026, iniziata verso la fine di luglio proseguirà in gran parte del Paese almeno per tutta la settimana di Ferragosto.

Bel tempo soleggiato nel giorno di Ferragosto 2026, sabato 15 agosto, su tutta Italia. Nel pomeriggio non si escludono i classici temporali di calore su Piemonte, Valle D'Aosta, ma anche Alpi Lombarde, zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Le temperature in lieve calo nei valori minimi.

Domenica 16 agosto 2026 bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con nuvole in aumento sulle regioni di Nord-Ovest, Toscana, aree alpine del Nord-Est. Non si esclude il rischio di piogge e temporali sulle aree alpine, Prealpi lombarde, sul settore del Levante ligure, pianure del Veneto e del Nord-Ovest. In calo le temperature su Alpi, Nordovest, Toscana, mentre stabili nel resto del Paese.