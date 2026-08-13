Tromba d’aria sul Golfo di Napoli: paura al Beverello, due aliscafi sfiorano la collisione

Foto: Ivan Severino

Un fortissimo temporale, con tanto di tromba d'aria, si è abbattuto sul Golfo di Napoli nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 agosto 2026. Dopo settimane di caldo intenso ed afoso, il maltempo è tornato protagonista facendo registrare i primi disagi e criticità.

Tromba d'aria a Napoli: sventato lo scontro tra due aliscafi

Un classico pomeriggio estivo si è trasformato improvvisamente in un evento metereologico estremo nella città di Napoli. Il sole caldo ha lasciato spazio ad un violentissimo temporale accompagnato da un tromba d'aria nel Golfo di Napoli con tanto di raffiche di vento che hanno innalzato polvere e sabbia. La tromba d'aria è stata talmente forte e violenta da far ruotare un aliscafo ormeggiato al Beverello; un movimento inaspettato che stava causando uno scontro con un altro aliscafo prontamente sventato dall'equipaggio presente sulle banchine.

La presenza dell'equipaggio ha permesso di mettere in sicurezza i due aliscafi in mania della tromba d'aria e del fortissimo vento al Molo Beverello di Napoli. Il primo aliscafo, utilizzato per la tratta verso Capri, si trovava in sosta sulla banchina quando il forte vento l'ha fatto ruotare su se stesso spingendolo contro un altro aliscafo in partenza per Forio d'Ischia. Una tragedia sfiorata e sventata grazie alla protende del comandante che ha ordinato di bloccare l'accesso alla passerella per i passeggeri diretti a Forio d'Ischia. Fortunatamente la manovra ha permesso di evitare l'impatto tra i due aliscafi anche se diversi passeggeri hanno vissuto attimi di paura.

"Ecco cosa è successo su Marina di Puolo a Castellammare quando è arrivata la Tromba d’aria.

C'è stato il panico tra i bagnanti". pic.twitter.com/5ADhFW382D — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 13, 2026

Maltempo a Napoli: piogge e temporali estivi

Non solo la tromba d'aria a Napoli, visto che la città ha dovuto fare i conti con una violenta ondata di piogge e temporali che si sono abbattuti lo scorso pomeriggio sull'intera area. Il transito della tromba d'aria ha sollevato anche polvere e sabbia lungo il lungomare costringendo i tantissimi turisti a cercare un posto sicuro. Intanto disagi e criticità si sono registrate per il maltempo in diverse zone: un albero è caduto a San Giovanni a Teduccio, mentre un altro albero è caduto su un edificio a Boscoreale. Danni a diverse attività commerciali nella zona della Penisola Sorrentino.

La Protezione Civile Regione Campania aveva comunicato per la giornata di mercoledì 12 agosto 2026 lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in gran parte della regione e in particolare nelle zone di: Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.