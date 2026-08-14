Meteo Italia domani, 15 agosto 2026: caldo e sole, ma non mancheranno i temporali. Le previsioni

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista nel weekend di Ferragosto 2026 con caldo intenso e temperature roventi, ma si intravedono i primi cambiamenti con l'arrivo di piogge e temporali. Scopriamo le previsioni meteo in Italia.

Meteo, che tempo farà a Ferragosto 2026 in Italia?

Bel tempo soleggiato in gran parte d'Italia nel giorno di Ferragosto 2026, sabato 15 agosto. L'anticiclone nord-africano non molla la presa garantendo un clima caldo con temperature non superiori ai 37-38°C e piogge quasi del tutto assenti se non sulle zone di montagna e pianura. Dalla prossima settimana, invece, è previsto un cambiamento sulle regioni del Nord con l'arrivo di correnti atlantiche che riporteranno piogge e rovesci diffusi anche di forte intensità. Nel dettaglio è previsto il transito di due perturbazione atlantiche: la prima attesa tra la fine di domenica 16 e la giornata di martedì 18 agosto con temporali diffusi sulle zone di Nord-Est e regioni adriatiche. La seconda perturbazione, invece, dovrebbe interessare principalmente le regioni del Nord tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto. Non si esclude il rischio di fenomeni temporaleschi violenti con grandinate, violente raffiche di vento e nubifragi. Previsto anche un calo delle temperature dapprima al Centro-Nord ed entro la metà della prossima settimana anche al Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 14 agosto 2026: sole da Nord a Sud. Nel pomeriggio temporali di calore lungo le Alpi Occidentali, Appennino Ligure, Calabria e zone interne della Sicilia, mentre bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Dal punto di vista termico in lieve calore le temperature massime anche se i valori restano compresi tra 30 e 36 gradi, con picchi fino a 37-38 gradi.

Sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto 2026, tempo in prevalenza soleggiato con caldo afoso ed intenso. Durante il corso della giornata annuvolamenti diffusi con il rischio di piogge e temporali sulle zone di montagne e in particolare sulle Alpi Centrali e Occidentali, sul Salento, intorno all’Appennino Calabro e ai rilievi delle Isole Maggiori. Stabili le temperature quasi ovunque con i valori massimi compresi tra 31 e 37 gradi.

Meteo, tendenza prossima settimana in Italia: stop alla quarta ondata di calore del 2026

Le previsioni meteo per la prossima settimana confermano un indebolimento della quarta ondata di calore della stagione 2026 per l'arrivo di correnti d'aria più fresca che andranno a ridimensionare le temperature bollenti delle ultime settimane. Ancora non è del tutto chiaro come si smorzerà l'ondata di calore, ma sulle regioni del Nord è prevista una attenuazione del caldo con temperature in calo e il ritorno di piogge e temporali. Il cambio di rotta si intravede già da domenica 16 agosto 2026 con il transito della prima perturbazione di agosto diretta sulle zone di Nord-Est e regioni adriatiche con fenomeni temporaleschi intensi e violenti destinati a raggiungere con il passare dei giorni prima le regioni del Centro e successivamente anche quelle meridionali.

Nella giornata di domenica 16 agosto 2026 ancora tanto sole e caldo lungo tutto lo stivale. Dal pomeriggio temporali di calore nelle aree montuose, nell’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia. Nuvole in aumento anche lungo l’arco alpino e al Nord-Ovest con il rischio di temporali diffusi lungo le Alpi e in serata sulla pianura piemontese e lombarda. In calo anche le temperature che torneranno su valori in media con il periodo.

Lunedì 17 agosto 2026 clima instabile e variabile in gran parte del Centro-Nord con piogge e temporali diffusi sulle zone di Nord-Est, Appennino settentrionale, Emilia occidentale, Liguria, Toscana, Lombardia, Umbria e Lazio. Anche al Sud e Isole si delinea il rischio di temporali di calore sulle zone di montagna. Per maggiori dettagli vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.