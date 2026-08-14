Meteo, allerta gialla a Ferragosto 2026 per piogge e criticità: le regioni a rischio

Si preannuncia un Ferragosto 2026 bagnato in diverse regioni d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla nella giornata di domani, sabato 15 agosto 2026, per rischio piogge e criticità.

Maltempo a Ferragosto 2026 in Italia: le regioni a rischio allerta meteo gialla il 15 agosto

Dopo settimane segnate dal grande caldo africano e dal dominio incontrastato dell'alta pressione, nella giornata di Ferragosto 2026 il maltempo fa capolino in diverse regioni d'Italia. Nelle prossime ore è previsto il transito di una perturbazione atlantica con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramare lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali il 15 agosto, giorno di Ferragosto 2026, in Italia:

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Lombardia : Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali;

: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali; Puglia : Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica;

: Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica; Sardegna : Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura, Logudoro, Bacino del Tirso;

: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura, Logudoro, Bacino del Tirso; Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo il 15 agosto 2026 in Italia: le regioni a rischio idraulico e idrogeologico

Non solo, sempre nel giorno di Ferragosto 2026, sabato 15 agosto, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti negativi e ai danni sul territorio causati dal superamento dei livelli di acqua critici lungo i corsi d'acqua principali, generando eventi alluvionali e inondazioni. L'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico scatta il 15 agosto 2026, giorno di Ferragosto, solo in Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine non è da sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Nel giorno di Ferragosto 2026, sabato 15 agosto, l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico scatta nelle regioni e zone: