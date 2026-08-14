FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla a Ferragosto 2026 per piogge e criticità: l...

Meteo, allerta gialla a Ferragosto 2026 per piogge e criticità: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla il 15 agosto 2026 in Italia: scopriamo le regioni e zone interessate.
Clima14 Agosto 2026 - ore 20:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima14 Agosto 2026 - ore 20:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Si preannuncia un Ferragosto 2026 bagnato in diverse regioni d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla nella giornata di domani, sabato 15 agosto 2026, per rischio piogge e criticità.

Maltempo a Ferragosto 2026 in Italia: le regioni a rischio allerta meteo gialla il 15 agosto

Dopo settimane segnate dal grande caldo africano e dal dominio incontrastato dell'alta pressione, nella giornata di Ferragosto 2026 il maltempo fa capolino in diverse regioni d'Italia. Nelle prossime ore è previsto il transito di una perturbazione atlantica con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramare lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali il 15 agosto, giorno di Ferragosto 2026, in Italia:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali;
  • Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura, Logudoro, Bacino del Tirso;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo il 15 agosto 2026 in Italia: le regioni a rischio idraulico e idrogeologico

Non solo, sempre nel giorno di Ferragosto 2026, sabato 15 agosto, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti negativi e ai danni sul territorio causati dal superamento dei livelli di acqua critici lungo i corsi d'acqua principali, generando eventi alluvionali e inondazioni. L'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico scatta il 15 agosto 2026, giorno di Ferragosto, solo in Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine non è da sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Nel giorno di Ferragosto 2026, sabato 15 agosto, l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico scatta nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta caldo il 15 agosto 2026 in Italia: la lista delle città a rischio il giorno di Ferragosto
    Clima14 Agosto 2026

    Meteo, allerta caldo il 15 agosto 2026 in Italia: la lista delle città a rischio il giorno di Ferragosto

    Allerta meteo caldo nel giorno di Ferragosto 2026: la lista delle città da bollino rosso e giallo il 15 agosto in Italia.
  • Meteo Italia domani, 15 agosto 2026: caldo e sole, ma non mancheranno i temporali. Le previsioni
    Clima14 Agosto 2026

    Meteo Italia domani, 15 agosto 2026: caldo e sole, ma non mancheranno i temporali. Le previsioni

    Che tempo farà nel giorno di Ferragosto 2026? Ecco le previsioni meteo in Italia.
  • Meteo, allerta caldo il 14 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore
    Clima13 Agosto 2026

    Meteo, allerta caldo il 14 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore

    Avviso di ondate di calore per il 14 agosto 2026 in Italia: la lista delle città da bollino rosso ed arancione.
  • Tromba d’aria sul Golfo di Napoli: paura al Beverello, due aliscafi sfiorano la collisione
    Clima13 Agosto 2026

    Tromba d’aria sul Golfo di Napoli: paura al Beverello, due aliscafi sfiorano la collisione

    Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città di Napoli: non solo piogge, ma anche una tromba d'aria che ha sollevato polvere e sabbia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 17 agosto temporali e attenuazione del caldo: la tendenza
Tendenza14 Agosto 2026
Meteo, dal 17 agosto temporali e attenuazione del caldo: la tendenza
Cambio di circolazione atmosferica all'inizio della prossima settimana con fase più instabile a partire dal Nord. Temperature in calo ma nella media. La tendenza meteo
Meteo, stop alla canicola: gli ultimi aggiornamenti
Tendenza13 Agosto 2026
Meteo, stop alla canicola: gli ultimi aggiornamenti
Si conferma per l'inizio della prossima settimana il termine della lunga ed opprimente ondata di caldo a partire dal Nord. Attenzione ai forti temporali. La tendenza meteo
Meteo, quando si attenuerà il caldo? La tendenza da Ferragosto
Tendenza12 Agosto 2026
Meteo, quando si attenuerà il caldo? La tendenza da Ferragosto
Weekend di Ferragosto ancora rovente ma da lunedì 17 agosto si profila la fine dell'ondata di caldo a partire dal Nord. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto ore 00:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154