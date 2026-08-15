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Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 16 agosto 2026 in Italia: ecco dove

Torna il maltempo in gran parte d'Italia nella giornata di domenica 16 agosto 2026: scopriamo le regioni e zone a rischio allerta meteo gialla.
Clima15 Agosto 2026 - ore 18:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Scatta per la giornata di domani, domenica 16 agosto 2026, un nuovo stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: allerta gialla per temporali il 16 agosto 2026

Dopo settimane segnate dal grande caldo e dal dominio della quarta ondata di calore, il maltempo torna protagonista in Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla nella giornata del 16 agosto 2026 in gran parte del Paese per il rischio di piogge e temporali. Nelle prossime ore, complice il transito di una perturbazione, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla.

Domenica 16 agosto 2026 piogge e rovesci diffusi da Nord a Sud con 10 regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Scopriamo le regioni e zone a rischio:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno:
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale:
  • Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto;
  • Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Bacino del Tirso;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.


Meteo, allerta gialla per criticità il 16 agosto 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per domenica 16 agosto 2026 anche un bollettino di allerta meteo per rischio idraulico in Italia. In questo caso l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità è stata comunicata solo in Calabria e nelle zone:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Attenzione: sempre il 16 agosto 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone coinvolte, domenica 16 agosto 2026, nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.
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Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto ore 19:34

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