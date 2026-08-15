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Meteo, avviso di allerta caldo il 16 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore

Nuovo bollettino sulle ondate di calore il 16 agosto 2026: le città da bollino rosso, arancione e giallo di allerta meteo caldo in Italia.
Clima15 Agosto 2026 - ore 22:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima15 Agosto 2026 - ore 22:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La quarta ondata di calore dell'estate 2026 domina la scena anche nella giornata di domenica 16 agosto 2026 in Italia. Scopriamo il bollettino sulle ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute con la lista delle città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Allerta caldo oggi, 16 agosto 2026 in Italia: le città da bollino rosso

Da alcuni giorni il caldo afoso ed intenso, associato alla quarta ondata di calore del 2026, comincia ad attenuarsi complice l'arrivo di correnti atlantiche che hanno riportato piogge e temporali diffusi in gran parte d'Italia. Dopo giornate con quasi tutte le città italiane contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta meteo caldo, nella giornata di domenica 16 agosto 2026 solo una città è stata inserita nella lista del bollino rosso dal Ministero della Salute.

Ricordiamo che il bollino rosso che segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. La città da bollino rosso il 16 agosto 2026 è la seguente:

  • Bari

Caldo rec in Italia: le città da bollino arancione il 13 agosto 2026

Anche il bollino arancione scatta in una sola città d'Italia nella giornata di domenica 16 agosto 2026. Il grande caldo africano che ha dominato la scena climatica in Italia dall'ultima settimana di luglio fino a ieri è destinato a placarsi lasciando spazio ad un clima instabile e variabile segnato dal ritorno di piogge e temporali. Domenica 16 agosto 2026 il bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili scatta solo nella città di:

  • Campobasso

Meteo, allerta caldo il 16 agosto 2026: tutte le città da bollino giallo

Crescono, invece, le città da bollino giallo in Italia. Con l'attenuarsi della quarta ondata di calore dell'estate 2026 sono 22 le città italiane che passano nel livello di pre-allerta meteo di allerta caldo. Il Ministero della Salute indica con il bollino giallo una condizione climatica di pre-allerta che segnala condizioni meteorologiche che possono precedere un aumento del rischio per la salute, in particolare per i soggetti fragili, nelle 24-48 ore successive.

Scopriamo tutte le città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo il 16 agosto 2026 in Italia:

  • Ancona
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Milano
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Verona
  • Viterbo
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