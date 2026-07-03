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Allerta caldo il 4 luglio 2026 in Italia: tutte le città a rischio per il Ministero della Salute

Scatta l'allerta meteo caldo nella giornata di sabato 4 luglio 2026 in diverse città d'Italia.
Clima3 Luglio 2026 - ore 18:44 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima3 Luglio 2026 - ore 18:44 - Redatto da Redazione Meteo.it

La seconda intensa ondata di calore del 2026 è oramai agli sgoccioli, spazzata via dall'arrivo della prima perturbazione di luglio. Nelle prossime ore scatta una nuova allerta meteo caldo per possibile ondate di calore nella giornata di sabato 4 luglio 2026.

Meteo, ancora caldo da bollino giallo in Italia il 4 luglio 2026 in Italia: le città a rischio allerta

Il Ministero della Salute ha comunicato per la giornata di sabato 4 luglio 2026 un nuovo bollettino sulle ondate di calore. Nelle prossime ore diminuisce il numero della città da bollino giallo per via degli effetti della prima perturbazione di luglio che, dopo aver colpito le regioni del Nord, è scivolata verso il Centro-Sud.

Il bollino giallo - corrispondente al livello più basso di allerta meteo caldo - indica la presenza il presentarsi di condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore. Si tratta ugualmente di un'allerta da monitorare per evitare criticità e disagi per via del caldo. A seguire la lista delle città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo il 4 luglio 2026:

  • Catania
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Palermo
  • Perugia
  • Reggio Calabria
  • Roma

Cosa fare durante le ondate di calore?

Prosegue l'estate 2026 e non mancano le allerte meteo per ondate di calore emesse dal Ministero della Salute nelle giornata in cui sono previste temperature anomale al di sopra dei valori medi previsti. Durante una ondata di calore, il Ministero della Saluta invita i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute consiglia di limitare il più possibile gli spostamenti in auto e di prestare massima attenzione tutti i soggetti a rischio, tra cui cardiopatici, anziani e bambini.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Luglio ore 20:05

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