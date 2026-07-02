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Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 3 luglio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta una nuova allerta meteo gialla il 3 luglio 2026 in Italia: ecco tutte le regioni e zone interessate.
Clima2 Luglio 2026 - ore 19:28 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima2 Luglio 2026 - ore 19:28 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 3 luglio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 3 luglio 2026

La perturbazione n.1 di luglio continua a farsi sentire in gran parte d'Italia anche nella giornata di venerdì 3 luglio 2026 con un nuovo stato di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile in diverse regioni del Centro-Sud. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di grandinate e forti raffiche di vento che hanno richiesto un nuovo stato di allerta gialla.

Ecco tutte le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali il 3 luglio 2026:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 3 luglio 2026 in Italia

Sempre per venerdì 3 luglio 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in due regioni:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Infine massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla comunicata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico il 3 luglio 2026 in:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Umbria: Medio Tevere, Nera - Corno, Chiani - Paglia.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Luglio ore 20:00

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