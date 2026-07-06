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Meteo, allerta per ondata di calore il 7 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio

Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore per il 7 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo.
Clima6 Luglio 2026 - ore 17:22 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima6 Luglio 2026 - ore 17:22 - Redatto da Redazione Meteo.it

L'Italia torna nella morsa del caldo per la rimonta dell'alta pressione. Temperature in aumento: scatta una nuova allerta meteo caldo diramata dal Ministero della Salute per la giornata di martedì 7 luglio 2026 con la lista delle città italiane contrassegnate dal bollino arancione e giallo.

Caldo in arrivo il 7 luglio 2026 in Italia: dove scatta il bollino arancione

La tregua dal grande caldo è durata solo qualche giorno, visto che il Ministero della Salute ha emesso per martedì 7 luglio 2026 un nuovo bollettino sulle ondate di calore. Temperature in crescita da Nord a Sud per la rimonta dell'alta pressione e il transito di una massa d'aria calda che darà il via ad una nuova intensa ondata di calore. Il caldo torna protagonista in gran parte del Paese garantendo un clima soleggiato e stabile con temperature in crescita e anomalie termiche di anche +6/7°.

In questo scenario il Ministero della Salute ha emesso uno stato di allerta meteo caldo contrassegnata dal bollino arancione che, ricordiamo, indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Nella giornata di martedì 7 luglio 2026 il bollino arancione di allerta meteo caldo scatta solo nella città di Firenze.

Meteo, caldo da Milano a Torino: tutte le città da bollino giallo il 7 luglio 2026

Non solo, sempre martedì 7 luglio 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo di bollino giallo in Italia. Rispetto al precedente si tratta del livello più basso di allerta che indica la presenza di condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore. Attenzione: parliamo sempre di uno stato di allerta che, come tale, richiede di essere monitorato.

Ecco le 12 città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo nella giornata del 7 luglio 2026:

  • Ancona
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Latina
  • Milano
  • Perugia
  • Pescara
  • Roma
  • Torino
  • Venezia
  • Verona

Come comportarsi in caso di ondate di calore? 

Il Ministero della Salute durante un'ondata di calore invita i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è preferibile evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde del giorno e di non praticare attività sportive all'aperto. Resta fondamentale l'idratazione bevendo tanta acqua e far arieggiare le stanze aprendo le finestra la mattina presto e la sera tardi.

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Ultimo aggiornamento Martedì 07 Luglio ore 02:45

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