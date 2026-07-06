Meteo, nuova ondata di caldo sull’Italia: Francia in allerta con 16 regioni in codice arancione

L’alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo e prepara una nuova fase di caldo intenso. In Francia scatta l’allerta arancione per canicola in 16 dipartimenti, mentre anche in Italia le temperature sono attese in aumento nei prossimi giorni.

Dopo la breve parentesi più instabile, l’estate torna a far sentire la sua presenza sull’Italia. L’alta pressione si sta nuovamente consolidando sul bacino del Mediterraneo, favorendo la presenza di giornate in prevalenza soleggiate e un graduale rialzo delle temperature, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro.

La nuova fase calda sarà accompagnata da condizioni più afose nelle pianure e nei grandi centri urbani, dove le temperature notturne potrebbero restare elevate. Qualche rovescio o temporale di calore potrà svilupparsi nelle ore pomeridiane sulle aree appenniniche e localmente al Sud, ma senza interrompere il quadro generale di stabilità.

Meteo, caldo in aumento sull’Italia: cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Lunedì 6 luglio il tempo si manterrà in gran parte stabile: sole e caldo al Nord, condizioni prevalentemente soleggiate al Centro con possibili acquazzoni nelle zone interne, mentre al Sud non mancheranno locali fenomeni temporaleschi tra Basilicata e rilievi appenninici.

La tendenza successiva indica un ulteriore rinforzo delle masse d’aria subtropicali. Da metà settimana il caldo potrebbe coinvolgere in modo più deciso anche le regioni adriatiche e il Meridione, con temperature sopra la media stagionale e un clima via via più afoso. Le previsioni parlano di una nuova ondata di calore, pur senza la certezza che possa replicare ovunque i picchi eccezionali registrati nella seconda metà di giugno.

Francia, 16 dipartimenti in allerta arancione per canicola

La situazione più delicata riguarda la Francia. Météo-France ha disposto la vigilanza arancione per canicola in 16 dipartimenti, tra Sud-Ovest, area mediterranea e parte dell’Ovest del Paese. L’allerta riguarda, tra gli altri, Ardèche, Aude, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gard, Gironde, Hérault, Landes, Vaucluse e Vendée.

Le temperature sono previste in ulteriore aumento: tra lunedì e martedì sono attesi valori oltre i 35 gradi in molte aree, con punte fino a 39-40 gradi nel Sud-Ovest e nel Languedoc-Roussillon. Anche le minime notturne resteranno alte, in particolare sulle regioni mediterranee.

Attenzione al caldo e ai temporali di calore

Con temperature elevate e forte irraggiamento, nelle ore più calde potranno formarsi temporali localizzati sulle zone montuose e interne, soprattutto tra Appennino, Calabria, Basilicata e Sicilia.

Nei prossimi giorni sarà importante seguire gli aggiornamenti locali, in particolare per anziani, bambini e persone più fragili: nelle ore centrali della giornata è consigliabile evitare attività fisiche intense all’aperto, bere con regolarità e mantenere freschi gli ambienti domestici.