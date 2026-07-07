FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, arriva la terza ondata di caldo: da mercoledì fino a 39 gr...

Meteo, arriva la terza ondata di caldo: da mercoledì fino a 39 gradi in Italia. Le previsioni

Una nuova intensa ondata di calore è in arrivo sull'Italia con temperature roventi e picchi fino ai 40°: tornano anche le notti tropicali.
Clima7 Luglio 2026 - ore 18:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima7 Luglio 2026 - ore 18:08 - Redatto da Redazione Meteo.it

Dopo una brevissima tregua dal grande caldo africano, l'Italia si prepara al transito della terza ondata di calore della stagione 2026. Da oggi, martedì 7 luglio 2026, temperature in aumento con valori che sfiorano i 35°C in diverse regioni. Non mancheranno anche qualche classico temporale di calore e il fenomeno delle notti tropicali.

Meteo, alta pressione in Italia: al via la terza ondata di calore del 2026

L'alta pressione torna l'indiscussa protagonista su gran parte dell'Europa, compresa l'Italia, con una nuova intensa ondata di calore. In arrivo giornate soleggiate dal clima tipicamente estivo anche se non mancheranno degli episodi di instabilità nelle ore pomeridiane con temporali di calore posizionati sulle zone montuose.

Nella giornata di oggi, martedì 7 luglio 2026, il caldo sarà moderato ma destinato ad aumentare nei prossimi giorni con l'avvio della terza ondata di calore che farà innalzare le temperature con picchi fino ai 40°C. Le proiezioni meteo a lungo termine confermano anche per la prossima settimana un clima rovente con temperature bollenti in particolare sulle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 7 luglio 2026: clima soleggiato da Nord a Sud. Solo nelle ore pomeridiane non si escludono annuvolamenti e temporali di calore sulle zone appenniniche con sconfinamenti lungo le coste della Calabria. Dal punto di vista termico le temperature massime in crescita con valori compresi tra i 30-36°C e picchi fino ai 37°C.

Mercoledì 8 luglio 2026 un'altra giornata all'insegna del caldo e del sole. Non si escludono velature ed annuvolamenti sulle zone di Nord-Est e zone montuose del Centro-Sud fino alle coste dell’alto Ionio. Caldo in aumento da Nord a Sud con temperature roventi e picchi fino ai 37-38°C in pianura Padana e zone interne del Centro-Sud.

Meteo, che tempo farà nella seconda parte della settimana in Italia?

La tendenza meteo delinea una settimana caratterizzata dall'alta pressione e da temperature anomale lungo tutto lo stivale con valori destinati a segnare nuovi record. In vista del weekend non si esclude qualche fenomeno instabile, in particolare sulle regioni del Nord, mentre le temperature sono destinate a crescere al Sud e Isole.

Giovedì 9 luglio 2026 bel tempo soleggiato e caldo lungo tutto lo stivale. Nel pomeriggio non si escludono temporali di calore sui rilievi del Sud, Lazio meridionale e Appennino abruzzese fino alle Alpi occidentali piemontesi. In lieve calo le temperature massime di circa 1-2°C sulla pianura padana e sulle regioni centrali adriatiche.

Venerdì 10 luglio 2026 ancora un'altra giornata di caldo intenso con afa e temperature in crescita da Nord a Sud. Dal pomeriggio temporali di calore diffusi lungo l’Appennino centrale. In crescita le temperature al Sud anche in vista del weekend. Come sempre si tratta di una tendenza meteo che, come tale, necessità di conferme. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla per maltempo l'8 luglio 2026 in Italia: ecco dove
    Clima7 Luglio 2026

    Meteo, allerta gialla per maltempo l'8 luglio 2026 in Italia: ecco dove

    Nuova allerta meteo gialla per maltempo e criticità il giorno 8 luglio 2026: tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, allerta caldo l'8 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo
    Clima7 Luglio 2026

    Meteo, allerta caldo l'8 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo

    Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino sulle ondate di calore per l'8 luglio 2026 in Italia: le città a rischio.
  • Meteo, nuova ondata di caldo sull’Europa: quando aumentano le temperature anche in Italia
    Clima7 Luglio 2026

    Meteo, nuova ondata di caldo sull’Europa: quando aumentano le temperature anche in Italia

    Nuova ondata di caldo sull’Europa e temperature in aumento anche in Italia: ecco quando torna l’afa e le previsioni per i prossimi giorni.
  • Meteo, allerta per ondata di calore il 7 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio
    Clima6 Luglio 2026

    Meteo, allerta per ondata di calore il 7 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio

    Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore per il 7 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 10 luglio temperature verso picchi di 40 gradi: la tendenza
Tendenza7 Luglio 2026
Meteo, dal 10 luglio temperature verso picchi di 40 gradi: la tendenza
Caldo e afa in ulteriore aumento tra il weekend e la prima parte della prossima settimana: sulle Isole i valori più elevati. Temporali di calore sui rilievi. La tendenza meteo
Meteo, torna l'Anticiclone nord-africano: ondata di calore in vista
Tendenza6 Luglio 2026
Meteo, torna l'Anticiclone nord-africano: ondata di calore in vista
Caldo in intensificazione sull'Italia: picchi di 37-39 gradi e umidità in aumento. Qualche temporale di calore. La tendenza meteo dal 9 luglio
Meteo: prossima settimana caldo e afa in aumento! Picchi di 37-38°C: ecco dove
Tendenza5 Luglio 2026
Meteo: prossima settimana caldo e afa in aumento! Picchi di 37-38°C: ecco dove
La tendenza meteo per la prossima settimana delinea un'altra ondata di calore, ma non estrema e soffocante come la precedente. Caldo al Centonord
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 07 Luglio ore 18:14

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154