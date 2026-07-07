Meteo, arriva la terza ondata di caldo: da mercoledì fino a 39 gradi in Italia. Le previsioni

Dopo una brevissima tregua dal grande caldo africano, l'Italia si prepara al transito della terza ondata di calore della stagione 2026. Da oggi, martedì 7 luglio 2026, temperature in aumento con valori che sfiorano i 35°C in diverse regioni. Non mancheranno anche qualche classico temporale di calore e il fenomeno delle notti tropicali.

Meteo, alta pressione in Italia: al via la terza ondata di calore del 2026

L'alta pressione torna l'indiscussa protagonista su gran parte dell'Europa, compresa l'Italia, con una nuova intensa ondata di calore. In arrivo giornate soleggiate dal clima tipicamente estivo anche se non mancheranno degli episodi di instabilità nelle ore pomeridiane con temporali di calore posizionati sulle zone montuose.

Nella giornata di oggi, martedì 7 luglio 2026, il caldo sarà moderato ma destinato ad aumentare nei prossimi giorni con l'avvio della terza ondata di calore che farà innalzare le temperature con picchi fino ai 40°C. Le proiezioni meteo a lungo termine confermano anche per la prossima settimana un clima rovente con temperature bollenti in particolare sulle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 7 luglio 2026: clima soleggiato da Nord a Sud. Solo nelle ore pomeridiane non si escludono annuvolamenti e temporali di calore sulle zone appenniniche con sconfinamenti lungo le coste della Calabria. Dal punto di vista termico le temperature massime in crescita con valori compresi tra i 30-36°C e picchi fino ai 37°C.

Mercoledì 8 luglio 2026 un'altra giornata all'insegna del caldo e del sole. Non si escludono velature ed annuvolamenti sulle zone di Nord-Est e zone montuose del Centro-Sud fino alle coste dell’alto Ionio. Caldo in aumento da Nord a Sud con temperature roventi e picchi fino ai 37-38°C in pianura Padana e zone interne del Centro-Sud.

Meteo, che tempo farà nella seconda parte della settimana in Italia?

La tendenza meteo delinea una settimana caratterizzata dall'alta pressione e da temperature anomale lungo tutto lo stivale con valori destinati a segnare nuovi record. In vista del weekend non si esclude qualche fenomeno instabile, in particolare sulle regioni del Nord, mentre le temperature sono destinate a crescere al Sud e Isole.

Giovedì 9 luglio 2026 bel tempo soleggiato e caldo lungo tutto lo stivale. Nel pomeriggio non si escludono temporali di calore sui rilievi del Sud, Lazio meridionale e Appennino abruzzese fino alle Alpi occidentali piemontesi. In lieve calo le temperature massime di circa 1-2°C sulla pianura padana e sulle regioni centrali adriatiche.

Venerdì 10 luglio 2026 ancora un'altra giornata di caldo intenso con afa e temperature in crescita da Nord a Sud. Dal pomeriggio temporali di calore diffusi lungo l’Appennino centrale. In crescita le temperature al Sud anche in vista del weekend. Come sempre si tratta di una tendenza meteo che, come tale, necessità di conferme. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.