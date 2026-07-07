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Meteo, allerta gialla per maltempo l'8 luglio 2026 in Italia: ecco dove

Nuova allerta meteo gialla per maltempo e criticità il giorno 8 luglio 2026: tutte le regioni e zone a rischio.
Clima7 Luglio 2026 - ore 18:12 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima7 Luglio 2026 - ore 18:12 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 8 luglio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità in Italia.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge l'8 luglio 2026

Scatta una nuova allerta meteo gialla per la giornata di mercoledì 8 luglio 2026 in Italia. Nonostante la rimonta dell'alta pressione che nei prossimi giorni darà il via alla terza ondata di calore della stagione, la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il giorno 8 luglio 2026 in diverse regioni.

Ecco tutte le zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio temporali l'8 luglio 2026:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno.

Meteo, allerta gialla per criticità l'8 luglio 2026: le regioni a rischio

Massima attenzione nella giornata di mercoledì 8 luglio 2026 anche per l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diramata dalla Protezione Civile in una sola regione d'Italia. Si tratta della Calabria dove, nelle prossime ore, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da causare un possibile superamento dei livelli di guardia nei corsi d'acqua principali o fiumi. Ecco le zone della Calabria interessate dall'allerta gialla per rischio idraulico l'8 luglio 2026:

  • Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Anche in questo l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata emessa l'8 luglio 2026 dalla Protezione Civile solo in Calabria nelle zone:

  • Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
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Ultimo aggiornamento Martedì 07 Luglio ore 18:15

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