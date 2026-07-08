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Qual è la differenza tra afa e caldo secco? Cosa cambia e quale si sopporta peggio

Qual è la differenza tra afa e caldo secco? Ecco cosa cambia, perché con l’umidità si suda di più e quale tipo di caldo è più difficile da sopportare.
Clima8 Luglio 2026 - ore 14:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima8 Luglio 2026 - ore 14:23 - Redatto da Redazione Meteo.it

Quando le temperature aumentano, spesso si parla genericamente di “caldo”. In realtà non tutto il caldo è uguale. C’è una grande differenza tra afa e caldo secco, due condizioni che possono far percepire la temperatura in modo molto diverso.

La differenza principale riguarda l’umidità presente nell’aria. L’afa si verifica quando il caldo si combina con un alto tasso di umidità, mentre il caldo secco è caratterizzato da temperature elevate ma con aria più asciutta.

Che cos’è l’afa

L’afa è una condizione tipica delle giornate estive calde e umide. Si avverte soprattutto quando l’aria è pesante, il sudore fatica ad evaporare e il corpo ha più difficoltà a raffreddarsi.

È per questo motivo che, anche con una temperatura non altissima, una giornata afosa può sembrare molto più calda di quanto indichi il termometro. L’umidità elevata aumenta infatti la cosiddetta temperatura percepita, cioè il caldo che il nostro corpo sente realmente.

In presenza di afa si possono avvertire più facilmente stanchezza, sudorazione abbondante, senso di oppressione, difficoltà a respirare bene e maggiore spossatezza.

Che cos’è il caldo secco

Il caldo secco si verifica quando le temperature sono alte, ma l’umidità dell’aria è bassa. È il classico caldo che si può trovare nelle zone interne, nelle aree desertiche o durante alcune giornate estive ventilate e asciutte.

In questo caso il sudore evapora più facilmente dalla pelle, aiutando il corpo a disperdere calore. Per questo motivo, a parità di temperatura, il caldo secco può risultare più sopportabile rispetto all’afa.

Questo però non significa che sia innocuo. Anche il caldo secco può causare disidratazione, colpi di calore, secchezza della pelle, irritazione degli occhi e affaticamento, soprattutto se si resta a lungo al sole o non si beve abbastanza.

Perché l’afa fa percepire più caldo

Il nostro corpo si raffredda principalmente attraverso la sudorazione. Quando sudiamo, l’evaporazione del sudore dalla pelle aiuta ad abbassare la temperatura corporea.

Con l’afa, però, l’aria è già molto carica di umidità. Questo rende più difficile l’evaporazione del sudore. Di conseguenza il corpo fatica a raffreddarsi e la sensazione di caldo aumenta.

Ecco perché una temperatura di 32 gradi con molta umidità può sembrare più pesante di 36 gradi con aria secca.

Quale caldo è più pericoloso?

In generale, l’afa è spesso considerata più fastidiosa e più difficile da sopportare perché ostacola il naturale meccanismo di raffreddamento del corpo. La temperatura percepita può essere molto più alta rispetto a quella reale e il rischio di affaticamento aumenta.

Il caldo secco, invece, può ingannare: si suda, ma il sudore evapora rapidamente e ci si può accorgere meno della perdita di liquidi. Per questo è importante bere spesso anche quando non si avverte una sudorazione evidente.

In entrambi i casi bisogna fare attenzione, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con particolare riguardo per anziani, bambini, persone fragili e chi svolge attività fisica all’aperto.

Come proteggersi dall’afa

Durante le giornate afose è utile restare in ambienti freschi e ventilati, evitare sforzi nelle ore più calde e bere acqua con regolarità. È consigliabile indossare abiti leggeri e traspiranti, preferire pasti semplici e non troppo pesanti e limitare l’esposizione diretta al sole. Anche ventilatori e condizionatori possono aiutare, purché utilizzati con buon senso, evitando sbalzi termici eccessivi.

Come proteggersi dal caldo secco

Con il caldo secco è fondamentale mantenere una buona idratazione. Anche se il sudore sembra meno evidente, il corpo può perdere molti liquidi. Meglio bere spesso, proteggere la pelle dal sole, usare cappelli e occhiali da sole e ridurre le attività fisiche nelle ore più calde.

È importante anche fare attenzione agli ambienti molto asciutti, che possono favorire secchezza delle mucose, irritazioni e maggiore sensazione di sete.

In sintesi: la differenza tra afa e caldo secco

La differenza tra afa e caldo secco dipende soprattutto dall’umidità. L’afa è caldo umido, pesante e più difficile da sopportare perché impedisce al sudore di evaporare correttamente. Il caldo secco, invece, è caratterizzato da aria asciutta: può sembrare più tollerabile, ma può comunque favorire disidratazione e affaticamento.

In entrambi i casi la regola resta la stessa: bere acqua, evitare le ore più calde, proteggersi dal sole e ascoltare i segnali del proprio corpo.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Luglio ore 16:42

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