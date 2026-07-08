Meteo, torna il grande caldo in Italia con la terza ondata di calore, picchi di 39°C e notti tropicali

L'alta pressione torna l'indiscussa protagonista su gran parte dell’Europa e, in particolare sull’Italia, con l'avvio della terza intensa ondata di calore della stagione 2026. Temperature in crescita da Nord e Sud con valori di gran lunga superiori alla media. Le previsioni meteo.

Meteo, caldo e afa in Italia con la terza ondata di calore del 2026

Il grande caldo africano torna a soffiare in Italia ed Europa con l'arrivo della terza ondata di calore del 2026. La settimana sarà segnata dalla presenza di una vasta area di alta pressione accompagnata da una massa d’aria molto calda che farà impennare ancora una volta le temperature portandole su valori di gran lunga superiori alla media del periodo.

Le temperature si faranno sempre più bollenti con nuovi record nei valori che potrebbero arrivare anche fino a 4o°C e oltre nei primi giorni della prossima settimana. Afa e caldo in intensificazione in tutto il Paese con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali con temperature mai al di sotto dei 25°C.

La terza ondata di calore interesserà tutta Italia, ma il caldo si farà sentire particolarmente al Nord anche se non mancheranno i classici temporali di calore sulle pianure e aree costiere.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 8 luglio 2026: bel tempo soleggiato in Italia con il rischio di annuvolamenti temporanei solo nelle ore pomeridiane sulle zone appenniniche dove non si esclude qualche temporale di calore. Caldo ed afa in crescita ovunque con le temperature in crescita lungo tutto lo stivale con valori compresi tra i 30-36°C e picchi fino ai 38°C nella Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud.

Giovedì 9 luglio 2026 ancora un'altra giornata all'insegna del bel tempo con sole e caldo. Non si escludono isolati temporali lungo le coste dell’Alto Adriatico e sull’Appennino Centro-Meridionale, rilievi della Calabria; dal pomeriggio rovesci di calore anche sulle Alpi Occidentali, Appennino Centrale e rilievi del Sud, con locali sconfinamenti fin lungo le coste di Basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. In crescita anche le temperature minime al Centro-Nord, mentre stabili le massime con picchi fino ai 39°C.

Meteo, che tempo farà nel weekend del 11-12 luglio 2026 in Italia?

La tendenza meteo delinea la presenza dell'alta pressione per gran parte della prossima settimana con caldo afoso e temperature in aumento.

Venerdì 10 luglio 2026 caldo diffuso da Nord a Sud con un clima sempre più afoso e temperature in aumento. Bel tempo sin dal mattino lungo le aree costiere e sulle zone di pianura del Nord, mentre non si esclude qualche episodio di instabilità lungo le Alpi, l'Appennino settentrionale e le zone interne del Centro dove potrebbero registrarsi i classici temporali di calore. Dal punto di vista termico temperature in crescita al Centro-Sud con valori tra i 34-35°C e picchi fino ai 38°C.

Il fine settimana è all'insegna del grande caldo con temperature roventi e la colonnina di mercurio destinata a sfiorare fino a più di 4o°C in Sardegna. Anche al Nord il caldo si farà sentire con valori superiori alla norma, ma l'afa dovrebbe essere un po' più contenuto per effetto di una maggiore instabilità atmosferica, responsabile del ritorno di piogge e temporali sulle aree alpine ed appenniniche.