Meteo, nuova ondata di calore: temperature fino a 7°C sopra la media nei prossimi giorni in Italia ed Europa

Al via una nuova intensa ondata di caldo in Italia ed Europa. La rimonta dell'anticiclone nord-africano lungo tutto il Mediterraneo, accompagnato da una massa d'aria calda di matrice sub-tropicale, farà impennare le temperature su valori record con picchi fino a 43°C.

Caldo record in Italia ed Europa con temperature fino a 7-8 gradi sopra la media climatica

La terza ondata di calore della stagione 2026 è arriva sull'Italia facendo registrare nuove temperature record con valori superiori alla media del periodo di anche +7-8°C. Sono previsti picchi fino a 40°C lungo tutto lo stivale, ma la situazione si farà ancora più rovente in Sardegna dove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare i 45°C.

Con la rimonta dell'anticiclone nord-africano lungo tutto il Mediterraneo il clima tornerà a farsi bollente non solo in Italia, ma anche in Europa complice l'arrivo di una massa d'aria rovente proveniente dal Sahara.

Si delineano giornate soleggiate con caldo intenso, afa in intensificazione e temperature da record sia di giorno che la notte. Il caldo si farà ancora più intenso da venerdì 10 luglio 2026 e durante il secondo fine settimana di luglio con le temperature che, quasi ovunque, raggiungeranno i 34-35°C.

In Sardegna farà ancora più caldo con 40-42°C. Sulle regioni del Nord, invece, dopo una fase iniziale di grande caldo è prevista una tregua per una fase climatica instabile e variabile con temporali intensi e il rischio di violenti grandinate.

Caldo estremo in Spagna, Italia ed Europa: è un'emergenza di sanità pubblica secondo OMS

Attenzione: il picco della terza ondata di calore del 2026 è atteso per l'inizio della prossima settimana quando in Europa ed Italia si registreranno anomalie termiche con valori superiori di +7-8°C rispetto alla media. Tra le città più a rischio ci sono Roma e Firenze dove il termometro dovrebbe sfiorare i 38-39°C con afa diffusa anche la notte con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali.

Anche in Europa il caldo si farà più intenso con temperature di 43°C in Portogallo e nel Sud della Spagna. In Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, invece, il termometro dovrebbe arrivare fino ai 40°C. Si tratta di una vera e propria emergenza climatica come ha sottolineato Hans P. Kluge, il direttore dell'OMS Europa, che in questi giorni ha riunito i 41 Stati per affrontare con serietà il tema del caldo estremo diventato oramai "una vera e propria emergenza di sanità pubblica e non un semplice fenomeno meteorologico".