Meteo Italia, caldo africano verso il picco: temperature fin a oltre 45°C. Le previsioni

L'Italia è nel pieno della terza ondata di calore della stagione. Caldo ed afa sono in intensificazione nel secondo weekend di luglio che si preannuncia segnato da nuove temperature record e valori che supereranno di gran lunga i 40°C. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo record in Italia con temperature oltre i 40°C

La terza ondata di calore del 2026 è iniziata da poco, ma si preannuncia intensa e prolungata con temperature di gran lunga superiori alla media del periodo. Nonostante il transito della perturbazione n.2 del mese sulle regioni del Nord dove si delinea un clima instabile e variabile, il grande caldo africano sarà il protagonista del weekend con temperature roventi e nuovi record che supereranno i 40°C.

Secondo le attuali proiezioni, la terza ondata di calore si farà sentire lungo tutto il Mediterraneo, Italia compresa, almeno fino al 20 del mese con caldo afoso in aumento e temperature elevate da Nord a Sud con picchi oltre i 40°C in Sardegna. Intanto l'assenza di piogge significative fa registrare una vera e propria emergenza idrica al Nord dove il livello dei fiumi e dei laghi è sempre più in calo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, sabato 11 luglio 2026: alternanza di sole e nuvole al Nord dove non si escludono rovesci isolati su Alpi Occidentali e coste adriatiche. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato con temperature in crescita quasi ovunque. Fanno eccezione le regioni del Nord e versante adriatico dove, causa l'arrivo di temporali isolati, i valori caleranno, di poco.

Anche domenica 12 luglio 2026 nuvole nelle prime ore del mattino su Emilia Romagna e regioni adriatiche con il rischio di deboli ed isolati temporali su Marche, Abruzzo e Puglia. Sole nel resto del Paese con temperature diffusamente in aumento ovunque. Il caldo resterà afoso con temperature elevate anche la notte.

Che tempo farà in Italia la prossima settimana?

Le previsioni meteo confermano per tutto il resto della prossima settimana il dominio dell'anticiclone nord-africano; anzi la massa d'aria calda di origine sub-tropicale si consoliderà ulteriormente favorendo un clima estivo e temperature ancora in crescita che renderanno davvero critica ed eccezionale questa terza ondata di calore della stagione con valori mai raggiunti dall'inizio dell'estate.

Lunedì 13 luglio 2026 ancora caldo diffuso da Nord a Sud con assenza quasi totale di piogge. Martedì 14 luglio 2026, invece, clima instabile sulle zone alpine dove non si escludono isolati temporali di calore. Con il passare dei giorni le temperature si faranno sempre più calde con valori che supereranno i 40°C nelle zone interne del Centro-Sud, mentre in Sardegna previsti picchi fino a 45°C.

Ma non finisce qui, visto che la terza ondata di calore raggiungerà il suo apice proprio nella seconda parte della prossima settimana con un caldo afoso anche durante la notte con il fenomeno delle notti tropicali. Quando finirà questa terza ondata di calore? Secondo le attuali proiezioni bisogna attendere almeno fino al 21-22 luglio.