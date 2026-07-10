Meteo, allerta caldo l'11 luglio 2026 in Italia: la lista della città a rischio per il Ministero della Salute

La terza ondata di calore della stagione 2026 entra nel vivo in Italia con una giornata che si preannuncia davvero bollente da Nord a Sud. Scopriamo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per sabato 11 luglio 2026.

Meteo, caldo record l'11 luglio 2026 in Italia: le città da bollino rosso

L'anticiclone nord-africano non molla la presa lungo il Mediterraneo, anzi inizia a consolidarsi garantendo un clima sempre più caldo ed afoso. La terza ondata di calore della stagione 2026 entra nel vivo delineano una giornata all'insegna di un caldo sempre più intenso, afa e temperature in aumento lungo tutto lo stivale.

Nelle prossime ore sono previsti valori sempre più alti ed anomali con picchi fino a 40°C tra Sud e Isole. Una situazione climatica che ha spinto il Ministero della Salute a comunicare un bollettino sulle ondate di calore per la giornata dell'11 luglio 2026 con tanto di bollino rosso in diverse città.

Ricordiamo che con il bollino rosso viene indicato il livello più alto di allerta meteo caldo, spesso associato alla presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco la lista delle città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta caldo l'11 luglio 2026:

Firenze

Perugia

Allerta caldo con bollino arancione in Italia: le città a rischio l'11 luglio 2026

Sempre l'11 luglio 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo di bollino arancione che, secondo il Ministero della Salute, indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Cresce il numero di città italiane contrassegnate dal bollino arancione corrispondente ad un livello intermedio di allerta caldo. Ecco le 4 città a rischio l'11 luglio 2026:

Campobasso

Frosinone

Rieti

Roma

Meteo, caldo in crescita l'11 luglio 2026: le città da bollino giallo

Il Ministero della Salute ha anche diramato un bollettino di allerta meteo caldo con tanto di bollino giallo in 16 città d'Italia. La giornata di sabato 11 luglio 2026 si preannuncia rovente con caldo ed afa in intensificazione e un innalzamento delle temperature che si faranno sempre più roventi sfiorando valori del tutto anomali e da record rispetto alla media del periodo.

A seguire la lista della città italiane con bollino giallo d'allerta meteo caldo il giorno 11 luglio 2026:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Catania

Civitavecchia

Latina

Messina

Milano

Palermo

Pescara

Reggio Calabria

Torino

Viterbo

Siamo nel pieno dell'estate 2026 e il caldo africano torna protagonista in gran parte del nostro Paese sulla scia del transito dell'anticiclone. Proseguono così le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute per caldo e temperature record che sono rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione al sole e di non praticare attività all'esterno. Tra i soggetti maggiormente a rischio ci sono: i cardiopatici, gli anziani e i bambini.