Meteo Italia: sole e temperature in aumento, possibile qualche temporale. Le previsioni

La terza ondata di calore della stagione 2026 continua a farsi sentire in tutta Italia con temperature eccezionali, caldo ed afa in intensificazione. Che tempo farà allora nei prossimi giorni? Ecco le previsioni meteo.

Meteo, caldo record in Italia: temperature sfiorano i 40°C

Il promontorio anticiclonico nord africano rimarrà posizionato nell’area del Mediterraneo centro-occidentale per tutta la settimana, fine settimana compreso, garantendo un clima caldo ed afoso su tutta Italia. Sono attese giornate molto calde con afa e temperature che sfioreranno ovunque i 33-35°C con picchi di anche 38-40°C al Sud e Isole maggiori.

In questo contesto climatico rovente, le regioni del Nord resteranno ai margini con un clima instabile e variabile per via del transito di correnti perturbate che interessano i Paesi oltralpe. Non si escludono temporali e rovesci sulle zone di montagna, in particolare tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio. Al Centro-Sud e nelle Isole, invece, il clima resterà caldo e soleggiato.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 14 luglio 2026: clima instabile sulle Alpi centro orientali con nuvole sparse e possibili rovesci e temporali. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con caldo ed afa in aumento. Dal punto di vista termico le temperature massime comprese tra i 31-39°C, mentre al Sud e Isole si sfiorano anche i 40°C.



Mercoledì 15 luglio 2026 giornata di sole lungo tutto lo stivale. Dal pomeriggio nuvole in aumento al Nord con il rischio di piogge su Alpi e nord Appennino, in estensione a parte della pianura Padana occidentale. Al Centro-Sud ancora clima estivo con sole e caldo diffuso. Le temperature ancora in crescita con picchi di 35-39 gradi nelle zone interne e fino a 40-43 gradi nelle Isole.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend in Italia?

Le previsioni meteo delineano per tutto il resto della settimana, weekend compreso, il dominio dell'anticiclone nord-africano che resterà ben saldo lungo l'Europa sud-occidentale con temperature eccezionali e da record non solo in Italia, ma anche su Spagna, Francia e con parziale estensione verso i Balcani.

Sul nostro Paese la terza ondata di calore della stagione si farà sentire ancora di più con le temperature che raggiungeranno i 38-40°C al Centro-Sud, mentre su Sardegna e Sicilia non si escludono picchi fino ai 45°C. Sulle regioni settentrionali il caldo sarà sicuramente afoso, ma la colonnina di mercurio si fermerà intorno ai 35-36°C per il transito di alcune perturbazioni con il rischio di temporali anche forti. Il caldo si farà sentire anche la notte con le temperature che non scenderanno mai al di sotto dei 20°C con il fenomeno delle notti tropicali.

Giovedì 16 luglio 2026 si delinea una giornata di sole lungo tutto lo stivale con qualche annuvolamento nelle ore del pomeriggio sulle zone montuose alpine ed appenniniche ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature restano stabili con un lieve calo solo sulle regioni del Nord.

Secondo le ultime proiezioni modellistiche la fine della terza ondata di caldo del 2026 è prevista da domenica 20 luglio 2026 per l'arrivo di un fronte nord-atlantico diretto dapprima sulle regioni del Nord e poi al Centro-Sud smorzando così il grande caldo africano e facendo crollare le temperature. Come sempre si tratta di una proiezione che necessità di ulteriori conferme.