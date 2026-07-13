Meteo, allerta caldo il 14 luglio 2026 in Italia: la lista della città a rischio per il Ministero della Salute

Prosegue la terza ondata di calore della stagione 2026 su gran parte d'Italia alle prese con caldo africano, afa e temperature anomale. Per la giornata di domani, martedì 14 luglio 2026, il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore con la lista della città a rischio a seconda del bollino rosso, arancione e giallo.

Caldo record in Italia: le città da bollino rosso il 14 luglio 2026

Cresce il numero di città da bollino rosso in Italia nella giornata di martedì 14 luglio 2026. Prosegue la terza ondata di calore del 2026 destinata ad intensificarsi nelle prossime ore con temperature da record tali da far scattare l'allerta meteo per ondate di calore in Italia. Il Ministero della Salute, infatti, ha emesso per il 14 luglio 2026 un bollettino sulle ondate di calore con 4 città da bollino rosso.

Ricordiamo che il bollino rosso indica la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco la lista della città italiane da bollino rosso il giorno 14 luglio 2026:

Brescia

Firenze

Perugia

Torino

Meteo, allerta caldo in Italia: dove scatta il bollino arancione il 14 luglio 2026

Sempre martedì 14 luglio 2026 scatta anche il bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Il caldo si fa sempre più intenso in gran parte del Paese e cresce il numero delle città contrassegnate dal bollino arancione.

Nella giornata di martedì 14 luglio 2026 sono ben 11 le città da bollino arancione:

Ancona

Bologna

Cagliari

Campobasso

Frosinone

Genova

Latina

Rieti

Roma

Verona

Viterbo

Meteo, caldo anomalo in Italia: tutte le città da bollino giallo il 12 luglio 2026

Il Ministero della Salute ha diramato anche un bollettino di allerta meteo da bollino giallo nella giornata di martedì 14 luglio 2026 in Italia. Ricordiamo che il bollino giallo indica il livello più basso di allerta meteo per caldo, anche se ugualmente segnala la presenza di una condizione climatica che richiede attenzione per la presenza di temperature anomale e caldo intenso.

Sono 12 le città da bollino gialla il 14 luglio 2026 in Italia: